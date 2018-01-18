中新網1月18日電 據外媒報導，印尼肅貪委員會近日公佈了卡塔內加拉縣(Kutai Kartanegara)縣長莉塔(Rita Widyasari)涉貪調查報告。報告指出，莉塔收受各家廠商總共4360億印尼盾(約2.098億元人民幣)的賄款。

肅貪委員會副主席勞德表示，莉塔在競選縣長期間收取企業的金錢，而她給予這些企業的回報就是讓他們獲得各項特許專利權。

莉塔原是印尼美女政壇新星，其年輕、充滿朝氣和熱愛搖滾樂的形象，深受卡塔內加拉縣年輕民眾的喜愛。此前，她還獲印尼中央政府頒發的多項地方政府治理良好的獎項。

據悉，莉塔的父親是卡塔內加拉縣前縣長，因涉貪遭判停職併入監服刑。