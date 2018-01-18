中新網1月18日電 據外媒報導，菲律賓婦女團體17日促請總統杜特爾特，在慰安婦課題上必須有「具體及清楚的立場」，為二戰時期遭日軍強征為慰安婦的菲律賓婦女伸張正義。

菲律賓女性聯盟組織「GABRIELA」發表聲明說，政府必須有明確的政策，而在馬尼拉設立慰安婦雕像一事，「杜特爾特必須用白紙黑字闡明立場」，絕對不能妥協。

資料圖：菲律賓前二戰「慰安婦」受害者及民眾聚集在總統府馬拉坎南宮前示威抗議，要求日本政府道歉並賠償。

2017年12月8日，菲國家歷史委員會與馬尼拉市政府舉行為二戰「慰安婦」銅像揭幕的儀式。二戰期間，日軍曾佔領菲律賓，並強征約1000名菲律賓婦女充當「慰安婦」。菲律賓目前有70名「慰安婦」受害者在世。

不過，該銅像引起日本政府不滿，要求菲方移除有關雕像。

杜特爾特日前曾表示，馬尼拉市設立「慰安婦」銅像，是菲在世「慰安婦」受害者及其親屬的自由表達權。