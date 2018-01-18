菲婦女團體敦促總統為遭日軍強征慰安婦伸張正義北京新浪網 (2018-01-18 09:35)
中新網1月18日電 據外媒報導，菲律賓婦女團體17日促請總統杜特爾特，在慰安婦課題上必須有「具體及清楚的立場」，為二戰時期遭日軍強征為慰安婦的菲律賓婦女伸張正義。
菲律賓女性聯盟組織「GABRIELA」發表聲明說，政府必須有明確的政策，而在馬尼拉設立慰安婦雕像一事，「杜特爾特必須用白紙黑字闡明立場」，絕對不能妥協。
資料圖：菲律賓前二戰「慰安婦」受害者及民眾聚集在總統府馬拉坎南宮前示威抗議，要求日本政府道歉並賠償。
2017年12月8日，菲國家歷史委員會與馬尼拉市政府舉行為二戰「慰安婦」銅像揭幕的儀式。二戰期間，日軍曾佔領菲律賓，並強征約1000名菲律賓婦女充當「慰安婦」。菲律賓目前有70名「慰安婦」受害者在世。
不過，該銅像引起日本政府不滿，要求菲方移除有關雕像。
杜特爾特日前曾表示，馬尼拉市設立「慰安婦」銅像，是菲在世「慰安婦」受害者及其親屬的自由表達權。
責任編輯：孔慶玲
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【RUIEN DIAMOND 瑞恩鑽石】輕珠寶系列 16分鑽石項墜(14K白
- (客約)【e路通】ES-08 鋁合金 36V鋰電 三星電芯 LED燈 快速
- 【CASIO 卡西歐】三眼對錶 皮革錶帶 銀 防水 日期顯示(EFR-
- 【JA-ME】999千足銀幸運草手鐲
- HAPPYHOME 青木直取式藍色可疊收納箱-6入 KW7-HB41 免運費
- 【HERMES】 馬銜環圖騰絲質洋裝(黑白)
- 任天堂Nintendo Switch-電光藍/紅 Joy-Con瑪利歐超值組
- HAPPYHOME 山本前開式紅色38L可疊收納箱-6入 KW7-LV700-2
- 【Panasonic 國際牌】T字浮動3刀頭電鬍刀(ES-ST6P)
- SAMPO聲寶 6L空氣清淨除濕機 AD-WA712T
恐華症又犯了？美媒稱庫什納被提醒「小心鄧文迪」【北京新浪網】
美國「新加州」宣布獨立要成第51州:我們失控太久【北京新浪網】
男子為省錢套8條褲子10件衣服登機 遭航空公司拒絕【北京新浪網】
確認收訊 4G手機下午4時測試地震訊息【中央社】
美元指數１６日下跌【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》