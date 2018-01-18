中新網1月18日電 據日本共同社報導，瞄準將於今年9月舉行的日本自民黨總裁選舉，作為「后安倍時代」候選人的前黨幹事長石破茂及總務相野田聖子加大力度釋放相關信號。

報導稱，他們可能認為，為了對抗力爭連續第三次當選總裁的日本首相安倍晉三，早日出手是上策。與沒有舉行投票的2015年上一屆總裁選舉不同，此次很可能轉而展開選戰，相關拉鋸戰早已打響。

資料圖：日本首相安倍晉三。

野田16日在日本共同社「如月會」發表演講時表示，「願以女性身份談論政策這一獨特的存在參加總裁選舉，使(自民)黨更具活力」，表達了參選「大義」。瞄準女性選票的戰略也顯露出來。

發揮推動作用的是15日的安倍發言。當記者問到野田的參選意願時，安倍表示「無論內閣內部還是外部，希望有人毛遂自薦」，表明了接受野田參選的想法。

自1972年推薦人制度引進以來，沒有出現過時任首相與閣僚展開競爭的先例。在上一屆總裁選舉中，野田未能集齊20名必要的推薦人，最終放棄參選，因此本次希望先在黨內顯示存在感。

資料圖：石破茂。中新社發 高越 攝

保持警惕的是甚至不惜批判安倍的石破陣營。相關人士充滿疑慮地稱：「(安倍)是不是想促使野田參選以分散反對他的選票？」

報導指出，如果石破與安倍展開爭奪，將是2012年自民黨總裁選舉以來的第二次。當時石破雖然在國會議員的決選投票中敗給安倍，但在黨員和黨友的地方票中贏得壓倒性優勢。2014年總裁公選規則進行修改，石破為了發揮地方人氣優勢反覆走訪日本全國各地。

本月10日在日本愛知縣知立市發表演講時，石破表示「無論哪個時代，改變國家的都是地方廣大群眾」，凸顯了重視地方的姿態。

資料圖：岸田文雄。中新社發 張明 攝

另外一名「后安倍時代」候選人、黨政務調查會長岸田文雄的發言反而十分慎重。16日在被記者問及如何應對總裁選舉時，他表示「政治接下來的走向並不明朗。不知道會發生什麼。想一邊與同僚商議一邊決定應對舉措」，迴避作出明確表態。

報導還稱，岸田無疑是在「隱藏野心」。15日夜晚，他在東京築地與日本副首相兼財務相麻生太郎共進晚餐，就總裁選舉交換意見。麻生雖然是安倍最親近的親信，但若追溯源頭，他與岸田同為黨內「宏池會」派系出身。麻生派則是自民黨內第二大勢力。

與兩人關係密切的前閣僚指出「岸田是想在安倍和麻生的協助下獲勝，正在算計出面參選的時機」，解釋了將禪讓也納入視野的岸田所處的微妙立場。