兒童視力最困擾的莫過於近視，甚至也有弱視、散光的情形。隨著3C產品進步，孩童的視力健康「倒退嚕」！尤其長期緊盯3C產品如電腦、手機，近視度數可能不斷飆升，一旦變成高度近視，日後長大恐提早併發眼睛病變的時間。兒童護眼該大補特補嗎？該補充葉黃素還是維生素A的補充劑？來聽營養師與眼科醫師破解。

近視兒童度數增加，小心提早併發眼睛疾病

家有近視兒童，父母別以為只要有配戴眼鏡，就萬無一失。近視最可怕的是併發眼睛疾病，尤其一旦日後惡化為600度以上的高度近視，因為眼球前後徑拉長的結果，容易發生視網膜病變、退化，以及白內障、青光眼、黃斑部等眼睛疾病，愈早進入高度近視，相對提早併發眼睛病變的時間。所以，父母不可輕忽孩子從小的視力保健，避免長大年紀輕輕，眼睛卻提早報銷。

為了挽救兒童視力、防患於未然，不少家長搜尋坊間所謂護眼營養品，花大筆錢買進，就是要幫孩子「顧目睭」，其中不乏常見維生素A、魚油、葉黃素、花青素等，到底有沒有需要？如何才能真正照顧好孩子的眼睛？

護眼維生素A與葉黃素 均衡從飲食攝取

兒童保護眼睛並不該只吃單一營養素，而是應該攝取各種有益於眼睛的食物，來達到護眼效果。營養師黃曉彤表示，平時可從食物中去獲得包括維生素A與葉黃素，兩者功效不一樣，葉黃素可過濾藍光，並且對抗氧化傷害，降低白內障、黃斑部病變等症狀。而維生素A則是構成視紫質生成重要的成分，能維持正常的視覺。蔬菜中包括菠菜、地瓜葉、豌豆、南瓜與蛋都含有葉黃素；至於蛋黃、動物內臟、深綠色、深黃色蔬菜中則含有維生素A，都可以均衡攝取。

維生素A則是構成視紫質生成重要的成分，能維持正常的視覺。蔬菜中包括菠菜、地瓜葉、豌豆、南瓜與蛋都含有葉黃素。

陳瑩山醫師表示，兒童的眼睛還在發育階段，更需要均衡營養，而不能偏頗特定一種或兩種營養素。（圖片／取材自陳瑩山FB）

提醒注意，葉黃素為脂溶性成分，溶解在脂肪中可幫助其吸收，因此建議進餐時或飯後補充，有較高的吸收率。此外，β胡蘿蔔素與葉黃素在吸收時，是相互競爭的，也就是說高劑量的β胡蘿蔔素會降低葉黃素的吸收，建議在補充葉黃素的時候，應該盡量避免與β胡蘿蔔素同時食用。

醫師：兒童維持眼睛健康，重視均衡飲食

新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山表示，大家都知道維持身體各器官正常運作，一定要營養均衡，才能維持健康；身體有什麼結構組織，其實對照眼睛也有類似的結構組織。眼睛可以說是身體具體而微的縮小版。舉例來說，身體有肌肉、水分、神經、血管，同樣的在眼睛也有睫狀肌、房水、視神經、視網膜血管。代表要維持眼睛健康，均衡飲食也不可少。

兒童的眼睛還在發育階段，更需要均衡營養，而不能偏頗特定一種或兩種營養素。好比兒童吃進食物後會到腸胃道，需要酵素去消化吸收，其實體內酵素是固定的量，如果特別補充加強某一種食物的營養素，此時酵素就必需特別跑去消化那一些加強補充進來的食物，結果再吃進其他食物時，反而就缺乏足夠的酵素去協助消化，而容易釀成其他健康問題。所以，15歲以下兒童不建議刻意補強吃維生素 A、葉黃素等補充劑，而建議從日常飲食均衡、多方攝取營養素著手。

【醫師小叮嚀】：

陳瑩山醫師提醒，學齡前的兒童護眼，應該儘量減少「長時間近距離」的活動，例如：玩電腦、手機、拼圖等，最好每30分鐘讓眼睛休息5到10分鐘。休息的時候眺望遠方，或是從事其他戶外活動。上小學之後開始念書，更要保持適當距離，還有閱讀光線要充足，也是保持閱讀每30至40分鐘，休息5至10分鐘為宜。

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