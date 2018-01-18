提到「淋巴按摩」，多數人對於此一保養方式應該都不陌生！就連知名日本女星佐佐木希、綾瀨遙，都曾公開表示自己會藉由淋巴按摩，來讓身體線條更完美！但究竟按摩淋巴有何健康好處，為何有助美體？真的人人適合嗎？就讓我們聽專業醫師怎麼說！

久坐釀淋巴循環不佳，易水腫 適度按壓助暢通

在討論為何適度進行淋巴按摩對人體好處多多前，不妨先來了解何謂淋巴循環！台灣中醫家醫科專科連永祥醫師在其著作《超代謝．經絡淋巴按摩》一書中提到，淋巴是人體重要的循環管線之一，淋巴系統是由淋巴管道、淋巴器官和淋巴組織組成。主要負責人體體液回收，還有病原體、外來物過濾、清除，以及協助運送人體內的代謝廢物。

值得注意的是，雖然淋巴系統擔任輸送人體體液的重要工作。但相對於心血管有一顆24小時不怠工的泵浦（心臟）作為動力，將血液打出使其循環全身；負責代謝人體內老廢物質的淋巴管，卻只能仰賴外力輸送體液。

所以一旦淋巴系統因自然老化、壓力情緒、缺乏活動而衰退無法順暢流動，便會使體液滯留，導致惱人的水腫、線條鬆垮等症狀接連出現。因此，若民眾想要一甩水腫、代謝不佳問題，如何暢通淋巴循環非常重要！而適度針對不適部位進行熱敷，或按壓，就是不錯的自我保健選擇。

由於身體溫度高的時候，身體的動能會比較強，因此建議晚上按壓的時間點，不妨可選在洗完澡後，這時候藉由水溫的餘熱來幫助推動囤積一天的淋巴液，可加強身體的新陳代謝。（圖片／華人健康網提供）

*淋巴按摩人人合適嗎？醫師解惑4大Q&A *

不過，想要淋巴按摩發揮最好效果，到底該怎麼做才對？真的人人合適嗎？連永祥醫師也特別在書中針對民眾常見的4大Q&A，加以解答：

* Q 1／什麼時間做淋巴按壓會最好呢？*

淋巴按壓隨時隨地可以施作。但若能於每天早晚進行效果最好，早上可選在清晨起床後，這時候的按壓可以幫助人體的甦醒與循環的加強。另外，由於身體溫度高的時候，身體的動能會比較強，因此建議晚上按壓的時間點，不妨可選在洗完澡後，這時候藉由水溫的餘熱來幫助推動囤積一天的淋巴液，可加強身體的新陳代謝。

* Q 2／每個人都適合淋巴按壓嗎？*

淋巴按壓就像按摩一樣，幾乎適合所有的人，但是有些體質仍然要避免。雖然下列患者，並非不能按壓，但應考量推壓、按壓的過程中，可能會對皮膚造成摩擦、對局部組織造成損害。所以，建議您或親友若屬於以下體質，最好能先諮詢專業醫師建議後再進行按壓較有保障：

1.患有嚴重糖尿病者。

2.凝血功能異常者。

3.曾經有心血管梗塞者。

4.患有嚴重皮膚病時。

5.局部發炎、紅腫熱痛的時候。

6.過度虛弱、大病過後時。

7.孕婦。

如果有時間的話，會建議民眾全身各部位都要按壓一次，且依序跟著腿部、腹部、胸部、手部、臉部的順序進行為佳。（圖片／華人健康網提供）

Q3／身體各部位的淋巴按壓有沒有順序？哪個部位要先按呢？

如果有時間的話，會建議民眾全身各部位都要按壓一次，且依序跟著腿部、腹部、胸部、手部、臉部的順序進行為佳。因為照著這樣的順序，能使堆積在周邊的淋巴液依序回流至心血管系統，自然有助達到最好的效果。

**Q4／若時間允許的話，一天可以做幾次淋巴按壓呢？

基本上，如果時間允許的話，一天可以做3次整體循環，幫助全身淋巴排毒與代謝的提升。尤其是，早上起床與晚上洗澡完後是最佳的進行時間點，而第三個時間點則可以選在正午午時（11〜1點），依據古中醫的理論，這時候氣血走在心經，較容易促進整體的循環。

相反地，如果有時間限制的話，會建議起碼早晚各做1次，但不一定得做全身整體的按壓，而是針對想要雕塑或加強的部位，並且加入腹部的按壓即可。舉例而言，如果是想要面部消水腫，可以在做完面部的按壓手法後，再施以腹部淋巴的按壓，以達到肢體與內臟淋巴的整體強化。

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