鳥不生蛋？海地低技能勞工簽證遭美除名中央廣播電台 (2018-01-18 09:08)
美國總統川普(Donald Trump)政府17日表示，海地人將不再有資格獲得美國的低技能勞工簽證，使美國在2010年海地強震後，小規模雇用海地勞工的努力劃下句點。
美國國土安全部(DHS)在一份監管文件中指出，將把海地從公民可獲得H-2A和 H-2B簽證的逾80國名單中除名。這項簽證是要核發給農業和其他產業的季節性勞工。
文件中說，這項簽證遭到海地人「高程度的詐欺和濫用」，而且逾期居留比率高。
根據DHS去年的報告指出，在2016會計年度中，海地人在包括H-2A和H-2B在內的各式非移民簽證中，約有40%的逾期居留率。
在DHS做出這項宣佈之前不到1週，川普據傳曾在白宮會議上質疑，美國為何要接受來自海地與非洲這些「鳥不生蛋國家」(shithole)的移民。不過川普否認他使用這個字眼。
海地在2010年1月13日發生規模7.0強震，超過20萬人喪生，首都太子港(Port-au-Prince)遭摧毀，至今仍有數萬人還生活在簡陋的帳蓬中。
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