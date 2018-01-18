農曆春節即將來臨，北北基今年計程車春節加成運價，每趟次加收20元，將從2月11日(日)零點開始實施，實施至2月20日(二)午夜12點為止，一共10天。



由於計程車已經全面換新表，乘客只要依照「計費表」跳表金額支付車資，計程車駕駛人請使用新式計費表內建功能，選取春節加成，如果未選取或仍使用舊表者，仍然應該依照跳表金額，向乘客收費，不得額外加收。



北市公共運輸處表示，民眾在春節期間，如果遇到有駕駛人超收車資或拒載等情形，可以向公運處或警察機關檢舉，或撥打1999專線申訴，經查證屬實者，可依違反公路法或道路交通管理處罰條例舉發。



