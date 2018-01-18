北北基小黃春節加20元 2/11-20實施中廣新聞網 (2018-01-18 09:31)
農曆春節即將來臨，北北基今年計程車春節加成運價，每趟次加收20元，將從2月11日(日)零點開始實施，實施至2月20日(二)午夜12點為止，一共10天。
由於計程車已經全面換新表，乘客只要依照「計費表」跳表金額支付車資，計程車駕駛人請使用新式計費表內建功能，選取春節加成，如果未選取或仍使用舊表者，仍然應該依照跳表金額，向乘客收費，不得額外加收。
北市公共運輸處表示，民眾在春節期間，如果遇到有駕駛人超收車資或拒載等情形，可以向公運處或警察機關檢舉，或撥打1999專線申訴，經查證屬實者，可依違反公路法或道路交通管理處罰條例舉發。
關鍵字：
上一則：婦晨運摔落馬公港 虛驚獲救
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Mac 500g．seagate 行動硬碟 mac．mac mini mini．1333 mac 8GB．mac 充電．mac mini MD387TA．MAC 液晶螢幕．1TB 2.5吋 行動硬碟 mac．MAC 腮紅．mac mini i5．mac．mac port．MAC 螢幕．apple mac mini．Backup Plus Mac．Rebecca MAC MINI．Seagate 4TB 外接硬碟 MAC．Pro Mac．記憶體 8g ddr3 mac．mac 電源．mac 電腦．mac 13吋．office mac．MAC 蜜粉．MAC DDR3-1600 記憶體．mac 擴充．麥克風 mac．mac 128g．mac 滑鼠．mac air 128g
- 【HOLLISTER】男生長袖LOGO上衣(紅色L號)
- 【AGAPE 亞加．貝】法式柔滑天絲《沁藍》雙人加大四件式兩
- 【Columbia 哥倫比亞】女款-鈦PL200刷毛外套- 黑色(UAR0329
- Sharkoon旋剛 TG5 炫光者 白光 電腦機殼
- PAPAGO TireSafe M10E獨立型機車用胎壓偵測器 胎外式
- J’code真愛密碼 結晶黃金腳鍊+紅繩手鍊
- Seagate 3TB 7200轉 3.5吋企業級硬碟(ST3000NM0005)
- 莫比Mobby 自然食 - 羊+米《小型幼母犬》飼料-15kg
- Alviero Martini 義大利地圖包 PU 拉鍊零錢包(小)-地圖黃
- 【BURBERRY】THE BANNER HOUSE 格紋皮革小型包(白/黑)
死意堅決 男以鋼繩勒頸斷頭【中央社】
不爽姊姊半夜洗澡擾眠 妹怒聲請家暴令獲准【NOWnews今日新聞】
自掏腰包修路 高市善心男深夜鋪路不幸被撞死【中廣新聞網】
彰化市兇殺案夫殺妻 妻當場枉死留下一歲兒【中廣新聞網】
誇張！男女溫泉旅館陽台激戰 「活春宮」嚇傻路人【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》