曼聯傳奇：姆希塔良去阿森納挺好 兩者球風很搭北京新浪網 (2018-01-18 09:29)
曼聯名宿約克在接受TalkSport採訪時表示，他認為姆希塔良完全就是阿森納風格的球員。
「別忘了，姆希塔良之前有段時間的表現是非常卓越的，出於某些原因現在他淡出了主力陣容，也許是因為狀態或者是缺乏信心的緣故。」約克對記者說道。
「但是我認為姆希塔良是阿森納風格的球員，他很有實力，我們之前也都見證過了，但是我覺得姆希塔良已經無法在老特拉福德繼續留下去了。」
「也許在倫敦重新開始是一個不錯的選擇，為阿森納效力其實挺不錯，也許這樁轉會將成為他人生路上的一個關鍵點。」
（肆客足球）
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