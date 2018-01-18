曼聯名宿約克在接受TalkSport採訪時表示，他認為姆希塔良完全就是阿森納風格的球員。

「別忘了，姆希塔良之前有段時間的表現是非常卓越的，出於某些原因現在他淡出了主力陣容，也許是因為狀態或者是缺乏信心的緣故。」約克對記者說道。

「但是我認為姆希塔良是阿森納風格的球員，他很有實力，我們之前也都見證過了，但是我覺得姆希塔良已經無法在老特拉福德繼續留下去了。」

「也許在倫敦重新開始是一個不錯的選擇，為阿森納效力其實挺不錯，也許這樁轉會將成為他人生路上的一個關鍵點。」

（肆客足球）