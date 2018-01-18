坐輪椅下場！勇士又傷一員大將 還是他被隔扣北京新浪網 (2018-01-18 09:32)
日期:1月18日，勇士客場挑戰公牛。比賽打了不到1分鐘，勇士首發大前鋒喬丹-貝爾就在一次籃下防守中不幸左腳重傷，並且只能坐在輪椅上被推出場外。
本場比賽，勇士首發大前鋒格林因傷休戰，貝爾頂替進入首發陣容。
第一節打了不到1分鐘，公牛首發中鋒洛佩斯籃下暴扣得分，當時貝爾試圖封蓋，但是遭到隔扣。更糟糕的是，貝爾落地的時候左腳單腿撐地，導致他的左腳踝受傷。
受傷之後，貝爾就痛苦地倒在地上，遲遲不能站起來。眼看情況不妙，連勇士主帥科爾都衝上去查看貝爾的情況。
很顯然，貝爾的左腳已經無法承受重量，他最終只能坐在輪椅上被推出場外。這個過程中，公牛隊的多名球員都上前安慰和鼓勵貝爾。
貝爾是去年公牛隊選中的新秀，隨後他被勇士隊用現金（350萬美元）買回來。
從貝爾受傷的情況來看，他本場比賽肯定無法繼續參加，而勇士立刻安排盧尼頂替貝爾進入陣容。
（羅森）
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