（稿件來源：北京中赫國安官方微信）

葡萄牙當地時間1月17日，球隊來到阿爾加夫已經兩周時間。今天照例是一天兩練，上午外場11V11的對抗訓練后，球隊下午來到健身房進行力量及恢復訓練。至此，球隊在葡萄牙第一階段的訓練告一段落。明天，全隊將驅車前往一小時車程外的卡斯卡德。在那裡，隊員們將迎來難得的兩天休息調整時間，而後，第二階段在卡斯卡德的訓練也將正式開啟。訓練結束后，今天的壽星雷騰龍也接受了我們的採訪。

記者：第一階段即將結束了，簡單聊聊這一階段訓練的感受吧。

雷騰龍：第一階段大家準備的都挺辛苦的，教練也說了基本是以技術、力量和體能為主，有一些湖邊的越野跑、自行車練習什麼的，這些（體能）都是足球的一部分，必不可少的。

記者：這段時間身體狀況怎麼樣？

雷騰龍：身體上多少會有些疲勞，過兩天教練也給了兩天的休息的時間，希望大家利用這段時間能好好地恢復。

記者：這邊的生活包括飲食還習慣嗎？

雷騰龍：飲食上一開始還行，時間長了大家多少還是會開始想念家鄉的口味，我們隨隊的德國營養師馬里奧也是做了一些迎合我們口味的像炒飯啊、西紅柿雞蛋之類的，總體來說還是挺不錯的。

記者：隊里今年變化比較大，很多新鮮面孔，會感受到一些壓力嗎？

雷騰龍：壓力談不上，畢竟隊里越來越年輕化，以前都是老大哥像龍哥、挺哥帶著我們踢，現在大家自己的責任也越來越多了，以前是前輩帶著自己踢，現在需要自己帶著自己踢了。

記者：今天也是自己的生日，有什麼生日願望？

雷騰龍：願望就是別有傷病，開開心心過好這一年。