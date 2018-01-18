昨天下午，港百官網上線了今年參賽選手的名單，從名單來看，今年的賽事吸引了大批國內頂尖精英選手，他們中不僅有傳統的越野高手，還有很多人是越野路跑的雙棲明星，最令人驚喜的是，像李偉、狄鋆、周其祥這樣傳統的馬拉松選手，也要和眾人一同決戰大帽山。

1、祁敏

祁敏在越野圈被稱為齊天大聖，平時最鍾情的賽事就是百公里越野，去年曾拿到過張掖祁連山百公里越野賽、武隆百公里越野賽、寧海百公里越野賽男子組冠軍。

港百過去兩屆的男子冠軍分別是莊主和運艷橋，而在去年飆山越野龍騰亞丁46K的超級轉山賽中，祁敏力壓他倆獲得冠軍，表現讓人眼前一亮。

祁敏很少跑馬拉松，印象中他去年拿到過清遠馬拉松的冠軍，成績為2小時25分，當時接受採訪時他表示自己是陪女友來參賽的，沒想到竟然獲得了冠軍。祁敏口中的女友叫姚妙，同樣也是一位越野路跑雙棲選手，清遠馬拉松，她最後獲得了女子冠軍，今年港馬她將與祁敏一同征戰。

2、於雲輝

於雲輝去年也曾參加了港百，並在賽程前半段強勢領跑，一度被看作「黑馬」，最終他以10：53：46完賽，位列第13名。於雲輝此前是一名專業運動員，現已退役多年，目前擔任教練依然保持良好狀態。



3、楊家根

楊家根去年也參加了港百，最終以10：30：13獲得第9名，是大陸選手中僅次於運艷橋的第2名。楊家根近年來很少參加比賽，2014年之前他斬獲過無數的榮譽，曾經還拿到過TNF100的三連冠。去年，楊家根參加了UTMB的比賽，最終以26小時多跑完168公里，是大陸選手中完賽成績最快的人。

4、鄧國敏

去年的港百，鄧國敏以11：17：06獲得第19名。去年的寧海百公里越野賽，鄧國敏不敵祁敏獲得第2。而在勃朗峰山地馬拉松賽中，他以13小時20分48的成績獲得82KM項目男子第13名，這也是中國選手參加該項目以來的歷史最好名次。

5、梁晶

梁晶是中國超馬的第一人，他保持著12小時和24小時超馬的國內紀錄，去年12月杭州24小時超馬，他跑了267.7公里創造紀錄奪冠，那場比賽，斯國松獲得了第2名。

去年的港百，斯國松的10：43：07是國內選手第三快的成績，位列所有選手第11名，今年，梁晶將出現在港百的舞台，不知道他能否超過斯國松去年的成績。上周剛剛結束的海口馬拉松，他們兩人分獲二三名。

6、馬拉松三人組

去年北馬，運艷橋一句跑馬拉松就是來放鬆的語錄至今記憶猶新，那麼，馬拉松選手征戰越野賽會有什麼樣的表現呢？去年的女子比賽，來自比戈體育的教練陳林明一鳴驚人，她在越野首秀中差點奪冠，最終因為經驗不足后程被反超，只獲得女子第2，但也打破了往屆的女子紀錄，讓人眼前一亮。

陳林明是傳統的馬拉松選手，跑越野竟然也能夠有如此驚艷的表現。而今年，我們熟悉的李偉、狄鋆、周其祥也將要參賽，這些馬拉松國內冠軍的常客，轉戰越野，能否扮演攪局者的身份呢？我們拭目以待！

另外，本次港百的男子精英選手中還包括高原坦克王曉林、吉正權、畢端陽、王子塵、李闊、張振龍等高手，就不一一介紹了。

女子選手方面，除了開篇提到的姚妙外，以下選手也必須特別關注：

1、馬妍星

馬妍星人稱小卡，嬌小的身體蘊含了無限的能量，在去年的UTMB上，她以29：56：40完賽獲得女子第十二名，當時她跳躍著衝過終點的畫面讓人十分動容。

小卡去年也參加了港百，但途中似乎曾一度身體不適，最終以13：49：20獲得第8名。

2、向付召

向付召是90后的氧氣美少女，被成為越野圈的「阿拉蕾」，去年的港百她以13：01：14獲得第4名，今年再戰港百，希望她能跑出更好的成績。

3、樊鳳娟

她被稱為跑界女神，但凡出手，絕無虛發，斬獲大小冠軍，馬拉松，垂直跑，越野賽。。。。。。無所不能！實際上，她是個朝九晚五的上班族，當初跑步只是為了減肥。

她有多拼？凌晨4點的深圳時常能夠看到她跑步的身影，16年的深圳女子半馬，她打著點滴衝線獲得女子季軍，同年她又征服了330公里的義大利巨人之旅。

去年的港百，樊鳳娟以14：32：16獲得第14名，相信今年的比賽她肯定能再度突破。

（kyrie）