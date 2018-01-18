雷加利斯vs皇家馬德里

開賽時間：2018-01-19 04:30

獵球者分析：

雷加利斯

？ 國王杯8強賽事分主客場兩回合進行對決，兩回合進球數多的一方獲得晉級4強。若進球數相同，則以作客進球數多者晉級，若再度相等將進行加時賽，甚至點球大戰決出勝負，本場賽事是首回合的比賽。

？ 雷加利斯上賽季才隊史首次升入西甲，在當季的表現難言理想，最終排名聯賽倒數第四位而勉強保級。經過一個賽季的歷練，球隊本賽季進步不少，排名曾一度擠進前五。

？ 不過由於礙於實力限制，雷加利斯強勢表現顯然難以長期維持，隨著聯賽的深入，目前他們的排名已經滑落到第13位，上周末的聯賽才剛剛在客場被貝蒂斯3-2擊敗。

？ 47歲的主帥加里塔諾把雷加利斯的防守調教得非常出色，這也是他們今季取得進步的最大原因。尤其是在主場，至今球隊僅丟掉6球，主場防守力可進入西甲前四，防線表現相當給力。

？ 相對防守端，雷加利斯進攻方面就較為令人失望，在已經戰罷的19輪聯賽中僅攻入15球，進球能力相當於目前保級球隊的水準，球隊進球最多的是中場加布里埃爾，而他也僅有4球進賬而已。

？ 在晉級過程中，雷加利斯上一圈的對手是勁旅比利亞雷亞爾，首回合球隊主場1-0取勝，而次回合客場也是先進球，雖然最終被2-1逆轉，但他們還是以客場進球的優勢晉級到8強，其晉級之路含金量十足。

皇家馬德里

？ 皇家馬德里目前正遭遇近兩年來球隊的最大低谷，雖然聯賽少賽一場，但積分已經落後死敵巴薩達19分之多，不但衛冕聯賽冠軍基本無望，就連下賽季的歐冠資格也是危在旦夕。

？ 球隊主帥齊達內面臨下課的危險，雖然日前他自己透露已經與俱樂部續約，但皇馬官方至今沒有公佈與齊達內續約的消息，按照弗洛倫蒂諾賽季0冠就炒掉主帥的慣用做法，齊達內可能會被皇馬掃地出門。

？ 面臨空前的危機，皇馬最大的問題在於進攻乏力，隊內射手榜排第一位的球員只進了4球，這被稱為隊史最差紀錄。BBC組合本賽季西甲一共只打進10球，就連巨星C羅目前也是難以依賴。

？ 此外，皇馬防守端表現也是大幅下滑，目前他們在聯賽中場均失球接近1球，這與他們的實力嚴重不符。最突出的代表是馬塞洛的狀態下滑，近期在防守端，馬塞洛屢屢成了被對手打穿之處。

？ 相對球隊主場強勢不再，皇馬客場表現也不遑多讓。儘管他們在聯賽客戰中只輸了一場，但勝率也僅僅只有5成，而且輸給的還是本賽季的升班馬赫羅納，現在球隊客場很難給予人信心。

？ 不過由於皇馬本賽季可能面臨四大皆空的尷尬，他們在國王杯中可能會投入多些戰意，畢竟目前已經進入到8強，而且球隊急需一場勝利來提升士氣，是役戰意還是比較可信的。

？ 另外往績方面，皇馬也是優勢明顯，上賽季聯賽主客場就曾雙殺過雷加利斯。本場比賽，皇馬在實力、往績、戰意方面都佔據優勢，預計他們會以一場勝仗來結束球隊最近的低迷狀態。

獵球者數據：

雷加利斯

？ 雷加利斯最近10場賽事勝率為40%，贏盤率同樣為40%，贏盤能力一般。

？ 雷加利斯最近10場各項賽事中有7場上半場沒有取得進球。

？ 雷加利斯最近豪取主場的4連勝，期間有3場實現零封。

？ 雷加利斯聯賽主場僅僅攻入7球，是西甲主場攻擊力最弱的球隊之一。

皇家馬德里

？ 皇家馬德里最近10場賽事勝率為50%，贏盤率為20%，贏盤能力低下。

？ 皇家馬德里最近10場賽事沒有連敗紀錄，上一場他們0-1不敵比利亞雷亞爾。

？ 皇家馬德里連續5場客場賽事保持不敗，期間有4場實現零封。

？ 皇家馬德里目前在聯賽中一共攻入32球，攻擊力僅排名西甲第6。

（編輯：獵球者-平）