澳超提醒：珀斯光榮遭遇4連敗 近2個客場丟9球北京新浪網 (2018-01-18 09:39)
布里斯班獅吼vs珀斯光榮
布里斯班獅吼vs珀斯光榮
開賽時間：2018-01-18 16:50:00
獵球者分析：
布里斯班獅吼
？ 澳大利亞超級聯賽由10支球隊組成，以三循環得分製作賽。季末按累計積分高低排名，前6名球隊獲得季後賽參賽資格。本場比賽是第17輪中的一場，將由布里斯班獅吼主場迎戰珀斯光榮。
？ 上輪澳超，布里斯班獅吼客場0-1不敵新城堡聯隊，遭遇了聯賽三連敗，狀態難言理想。目前球隊在聯賽中積13分，位列積分榜倒數第二位。
？ 布里斯班獅吼近期狀態回落，近6輪賽事球隊輸足5輪，表現差強人意。球隊核心問題是進不了球，近三輪聯賽，布里斯班獅吼均以白卷輸球，進攻端有崩盤之勢。此外，球隊後防線問題同樣不小。
？ 主場方面，布里斯班獅吼本賽季主場戰鬥力糟糕，8個主場澳超僅有一勝，近四場更是遭遇連敗，競技狀態相當低迷。鑒於球隊客場攻守兩端俱廢的情況，布里斯班獅吼很難在客場收穫理想的比分。
珀斯光榮
？ 上輪澳超，珀斯光榮客場2-3負於墨爾本勝利，延續了聯賽四連敗的頹勢，狀態持續低迷。目前球隊在聯賽中積16分，排名積分榜第7位。
？ 隨著聯賽兩連勝光環的消退，珀斯光榮連遭失利，近四輪慘遭四連敗。好在球隊上戰進攻端有所起色，打破三輪白卷的進球荒。值得一提的是，主力射手卡斯特羅上戰打進一球，走出了不進球的怪圈。
？ 珀斯光榮客場戰鬥力並不理想，本賽季球隊9個客場澳超僅有兩勝，贏球能力欠佳。近兩個客場，珀斯光榮遭遇連敗，剛有反彈的狀態再受打擊，後防線更是丟了9球，多少有些心不在焉。
？ 兩隊近6次交鋒，珀斯光榮4勝1平1負，心理優勢較為明顯。只是兩隊近期均遭遇連敗，狀態較為低迷，此番交手並無優勢可言，今仗不妨看好兩隊握手言和。
獵球者數據：
布里斯班獅吼
？ 布里斯班獅吼近6場澳超賽事僅有一勝，場均進0.7球失1.8球，其中三場以白卷輸球，進攻端較為乏力。
？ 布里斯班獅吼過去10場澳超賽事有三勝，其中6場雙方進球數大於2.5球，贏盤率為30%。
？ 布里斯班獅吼近6個主場澳超輸足四場，場均進0.8球失1.7球，其中4場雙方進球數大於2.5球。
珀斯光榮
？ 珀斯光榮近6場澳超賽事輸足四場，場均進0.8球失2.5球，其中4場雙方進球數大於2.5球。
？ 珀斯光榮過去10場澳超賽事收穫3勝7負，其中5場交了白卷，大球率為60%，贏盤率為40%。
？ 珀斯光榮近6個客場澳超賽事僅有兩勝，場均進1.5球失2.8球，其中5場雙方進球數大於2.5球。
（編輯：獵球者-欣）
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