巴甘蒂諾 vs 保地花高SP

開賽時間：2018-01-19 05:30

傷停彙報：

巴甘蒂諾

？ 巴西聖保羅州錦標賽（簡稱巴聖錦）是巴西一項傳統的州級賽事，參賽隊伍幾乎都是在聖保羅州註冊的球隊，既有巴甲豪門，也有巴乙、巴丙和州級聯賽的球隊，實力參差不齊。

獵球者分析：

巴甘蒂諾

？ 2018賽季巴西聖保羅州錦標賽（簡稱巴聖錦）沿用上賽季賽制，全部16支球隊分為4組，每組4支球隊，每隊與其餘3組的12支球隊進行單循環，12輪戰罷，每組積分榜前兩名晉級8強。

？ 巴甘蒂諾（競彩隊名布拉干蒂諾）與科林蒂安、伊圖諾和立納瑟同在一組，除科林蒂安實力超群外，另三支球隊實力較弱，也就是說都有希望爭奪小組第二。

？ 2017年，巴甘蒂諾參加的是巴丙聯賽，在全部18輪比賽中，該隊的戰績特點十分明顯，有9場比賽與對手戰平，平局率高達50%，這是本場比賽需要注意的一點。

？ 主場方面，巴甘蒂諾上賽季巴丙聯賽主場僅1場比賽輸球，但是全部9個主場，巴甘蒂諾只有一場比賽單場進球數超過1球，得分能力偏弱。

保地花高SP

？ 保地花高SP（競彩隊名博塔弗戈SP）雖然也是一支巴丙球隊，但是在巴聖錦賽事中，保地花高SP卻是常客，2017賽季巴聖錦中，保地花高SP全部12輪常規賽僅有的3場敗仗都是輸給了巴甲球隊，最終保地花高SP以小組第二身份出線。

？ 在1/4決賽，保地花高SP僅以兩回合0-1的比分被巴甲豪門科林蒂安淘汰，算是上賽季一匹黑馬。總體來看，保地花高SP主要在非強隊身上拿分，這是上賽季該隊的主要戰績特點。

？ 上賽季的巴丙聯賽中，保地花高SP主場發揮較優，僅一場敗仗，但是客場表現糟糕，全部9個客場取得5平4負的不勝戰績。

？ 上賽季的兩次交鋒中，保地花高SP主場1-0小勝巴甘蒂諾，客場則雙方2-2戰平。從最近三場熱身賽看，保地花高SP取得2勝1平，不過對手均實力不強，目前受讓0.25盤口下，機構對保地花高SP並未高看。

獵球者數據：

巴甘蒂諾

？ 上賽季18場巴丙聯賽中，巴甘蒂諾只有3場比賽單場進球數超過1球。

？ 上賽季18場巴丙聯賽中，巴甘蒂諾有8場比賽未有進球。

？ 上賽季巴丙聯賽中，巴甘蒂諾平局率達50%。

？ 最近8個巴丙主場，巴甘蒂諾單場進球數最多為1球。

保地花高SP

？ 上賽季保地花高SP在巴丙聯賽中有25個進球，其中客場僅打入8球，佔比約33%。

？ 上賽季的9個巴丙聯賽客場，保地花高SP有5場比賽單場失球數至少為2球。

？ 包括上賽季巴聖錦、巴丙聯賽在內，保地花高SP客場一共僅1場勝仗，客場勝率6%。

？ 過去10個各項賽事客場，保地花高SP僅2場比賽上半場有進球。

（編輯：獵球者-高）