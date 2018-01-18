另類速度與激情！ 男子駕馬車冰面上「漂移」北京新浪網 (2018-01-18 09:41)
冰上的速度與激情
美國一名男子坐著一輛由一匹成年種馬牽引的簡易四輪馬車上在結冰的道路上繞圈小跑。隨著馬兒的急轉彎，馬車在冰面上完成了一次次驚險的「漂移」。
汽車完成這種「漂移」需要配備可以提供很強動力的發動機。然而，利用「馬力」帶動馬車也可完成這一酷炫的技能。這段視頻顯示，馬兒在冰面完成逆時針繞圈一周后，肩膀向左微傾，向右急轉又開始順時針繞圈一周的小跑，馬車的尾部也隨之被甩出去，在冰面上向相反的方向旋轉。目睹這一精彩畫面的拍攝者在錄製時也忍不住讚歎連連。
目前，這一場景是節目綵排還是驚人的巧合，還尚未確定。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ILEY伊蕾 簡約縫珠短袖針織上衣(灰)
- 【IMPACT 怡寶】2018標準型開學特惠組-贈品請選擇不可換貨(
- BROOKS 慢跑鞋 Ghost 9代 D 女鞋
- 【英國 RAB】PS Zip Top 保暖排汗衣 男款 紋章藍 ＃QFE03(
- Lynx 繽紛運動休閒POLO衫_亮黃色(1162119-42)
- SEIKO精工 Criteria 極速計時男錶(SSC655P1)-藍x鍍黑/42mm
- SK-II 青春露330ml贈超解析光感鑽白修護凝霜UV50g
- 《掌廚 LORETTA》歐系導磁 18cm七層單柄湯鍋附蓋(KL-18S)
- 【NEW BALANCE】休閒鞋 WL520CC B 女鞋 紐巴倫 復古 麂皮
- ADATA威剛 Ultimate SU800 512G SSD 2.5吋固態硬碟
韓國一哥透露目前還沒有女朋友 更喜歡吃中國菜【北京新浪網】
阿森納開隊內頂薪簽奧巴梅揚 恐砸5300萬轉會費【北京新浪網】
澳網第6日看點：費德勒小德領銜 莎娃PK科貝爾【北京新浪網】
英媒曝桑切斯即將接受曼聯體檢 已和阿森納道別【北京新浪網】
陸慧明任九：法蘭克福客勝 曼城主場防平【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》