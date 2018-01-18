美國一名男子坐著一輛由一匹成年種馬牽引的簡易四輪馬車上在結冰的道路上繞圈小跑。隨著馬兒的急轉彎，馬車在冰面上完成了一次次驚險的「漂移」。

汽車完成這種「漂移」需要配備可以提供很強動力的發動機。然而，利用「馬力」帶動馬車也可完成這一酷炫的技能。這段視頻顯示，馬兒在冰面完成逆時針繞圈一周后，肩膀向左微傾，向右急轉又開始順時針繞圈一周的小跑，馬車的尾部也隨之被甩出去，在冰面上向相反的方向旋轉。目睹這一精彩畫面的拍攝者在錄製時也忍不住讚歎連連。

目前，這一場景是節目綵排還是驚人的巧合，還尚未確定。