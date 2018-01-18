帕爾梅拉斯 vs 聖安德雷

2017

開賽時間：2018-01-19 05:30

傷停彙報：

帕爾梅拉斯

？ 帕爾梅拉斯分組形勢有利，同組的對手是諾瓦里桑蒂諾、費羅維亞里亞、薩本托這三支弱旅，其中薩本托是巴丙球隊。

獵球者分析：

帕爾梅拉斯

？ 2018賽季巴西聖保羅州錦標賽（簡稱巴聖錦）沿用上賽季賽制，全部16支球隊分為4組，每組4支球隊，每隊與其餘3組的12支球隊進行單循環，12輪戰罷，每組積分榜前兩名晉級8強。

？ 帕爾梅拉斯是巴甲豪強，2016賽季奪得巴甲冠軍，2017賽季獲得巴甲亞軍。在巴聖錦歷史上，帕爾梅拉斯曾取得22次冠軍23次亞軍，成就僅次於另一豪門科林蒂安。作為新賽季巴甲聯賽之前的熱身賽事，帕爾梅拉斯對於巴聖錦還是比較重視。

？ 上賽季巴聖錦，帕爾梅拉斯由於要分心解放者杯（也稱自由杯），在巴聖錦半決賽中被龐特普雷塔淘汰。本屆賽事，帕爾梅拉斯仍是奪冠熱門，趁解放者杯還未開踢，球隊力爭提早確定出線優勢，爭勝慾望強烈。

？ 從帕爾梅拉斯近期表現看，該隊整體狀態並未處於最佳，巴甲聯賽最後4個客場全部失利，直接導致衛冕失敗。不過，與本場對手聖安德雷相比，帕爾梅拉斯實力佔優，加之主場作戰，取勝幾無難度。

聖安德雷

？ 上賽季，聖安德雷（競彩隊名聖安德烈）在巴聖錦總積分榜排名第11位，成功保級，本賽季得以繼續出戰該項賽事。

？ 本賽季巴聖錦分組中，聖安德雷不幸與聖保羅、龐特普雷塔、聖卡埃塔諾同在一組，由於聖保羅、龐特普雷塔都是巴甲球隊，聖安德雷小組出線的可能性甚微，將以保級為首要目標。

？ 上賽季，聖安德雷的戰績特點是主場弱勢，客場發揮神勇。上賽季聖安德雷主場取得3平4負，未有一勝，客場曾爆冷戰勝了科林蒂安，僅輸給聖保羅這一支球隊，贏盤能力極強。

？ 從賽程來看，11天之內，各隊要進行4場巴聖錦比賽，賽程緊湊，聖安德雷三天之後將在主場迎戰巴丁球隊巴西紅牛，聖安德雷勝算較大。考慮到與帕爾梅拉斯的實力差距，或許聖安德雷在本場比賽有所保留，以全力應對下一場比賽。

獵球者數據：

帕爾梅拉斯

？ 上賽季巴聖錦，帕爾梅拉斯在半決賽以1-3的總比分被龐特普雷塔淘汰。

？ 帕爾梅拉斯是2017賽季巴甲聯賽進球最多的球隊，場均1.6球。

？ 帕爾梅拉斯最近7場比賽均未有平局。

？ 上賽季的巴聖錦主場，帕爾梅拉斯取得7勝1平的出色戰績。

聖安德雷

？ 上屆巴聖錦，聖安德雷領先降級區4分而成功保級。

？ 聖安德雷是上賽季巴聖錦主場唯一不勝的球隊，該隊的客場戰績則排名第3。

？ 上賽季6個巴聖錦客場，聖安德雷僅輸給過聖保羅，其餘5戰全部贏盤。

？ 由於上賽季聖安德雷與帕爾梅拉斯同組，未有交鋒，兩隊最近一次交鋒是2011年的巴西杯上，聖安德雷主客場遭帕爾梅拉斯雙殺。

（編輯：獵球者-高）