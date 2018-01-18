經過加時賽和點球大戰，切爾西終於淘汰英冠球隊諾維奇，進入足總杯第四輪，比賽中出現了不少爭議判罰，孔蒂也對此談到了自己的看法。

威廉在加時賽的一次進攻中摔倒被主裁判斯科特認定假摔，吃到黃牌，對此孔蒂認為是一個誤判：「如果我們希望使用新系統（VAR），就需要繼續進步，很顯然威廉在加時賽開始時（是個點球）的情況非常清楚，我又看了一次，那就是一個點球。但是裁判迅速決定給威廉黃牌，意味著他根本沒有猶豫，既然你決定用VAR系統，你就應該等待視頻裁判的檢查結果。然後，當他們100%確定后，你才應該給威廉黃牌。看過比賽的人都會對這個判罰有疑問，威廉被踢到了。這種時候你就應該讓視頻裁判看看，說判罰存疑。也許不是點球，但你最好再回看一下，因為最終決定是場上的裁判做出的，其他裁判沒有這個權利。」

孔蒂談到了意甲的情況：「在義大利使用這個新系統前，我們一次次對此進行嘗試，當你引進新的技術，你需要時間來找到他最好的使用方式，作為主裁判不去回看有疑問的情況是不對的，因為你是最後做決定的人。這是我對於新系統的意見，在義大利推廣VAR花費了六個月的時間，我認為這樣可以減少很多裁判的錯誤。我喜歡接受裁判的決定，但是我希望能推廣新系統，我無法接受重大的誤判。威廉的點球就是非常非常重大的誤判，這不是場上裁判的問題，是觀看視頻裁判的問題，有時候在場上你確實無法看到一些東西。」

莫拉塔在比賽中因為假摔染黃，隨後又因為抗議裁判被兩黃罰下，孔蒂也對此表達了不滿：「如果你假摔了，吃到黃牌沒有問題，但如果有人給你一拳或者肘擊，你要多注意。我對莫拉塔的第二張黃牌並不高興，首先這個情況是有疑問的，但是我沒看第二次。第二張黃牌是有分歧的，這個時候你應該保持冷靜然後做出最好的決定。」

對於切爾西最終能夠晉級，孔蒂還是表示了滿意：「我們的表現很積極，雖然做出了很多輪換，但是我們還是打入了一個球，並且創造了很多進球機會，遺憾的是最後時刻我們丟球了。現在我們要在兩天后的中午12：30對陣布萊頓，我們會努力恢復，雖然面臨很多問題，莫拉塔和佩德羅也不能上，但是我們還是想要三分。」

（鬥神）