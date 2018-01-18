西伯利亞雪地摩托車賽遇雪崩 致2名遊客遇難北京新浪網 (2018-01-18 09:43)
資料圖
13日，俄羅斯西伯利亞地區的哈卡斯共和國突發雪崩，導致2名遊客遇難，4名遊客活埋。
視頻顯示，經過附近遊客的全力營救，這個由6名遊客組成的小組中，4名遊客成功獲救，2人不幸死亡。據英國《太陽報》報導，兩名死者分別為35歲和42歲，被發現時躺在雪地里。
該獲救者表示，「隨著時間的流逝，我獲救的希望越來越小。在被雪壓得喘不過來氣時，我一直告誡自己不要驚慌失措。後來，是家人的信仰使我支撐到救援的到來。」
他說，「非常感謝那些憑藉自己力量想盡一切辦法救援我的人們，要不是他們，我可能早就死了。」
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