日本將力阻韓國設徵用勞工像 慰安婦問題不讓步北京新浪網 (2018-01-18 09:20)
原標題：日本將力阻韓國設徵用勞工像 慰安婦問題不讓步
中新網1月17日電 據日媒報導，日本政府本月17日基本決定，將向韓國政府加強呼籲，以阻止設置象徵殖民統治下被徵用的朝鮮半島勞工像。
報導稱，此舉是鑒於韓國團體爭取在首爾的日本駐韓大使館前設置勞工像的應對舉措。日方將闡明「有必要遵守規定有義務保護外交公館體面的國際公約」（日本外務省消息人士語）並要求韓方同意。
16日在加拿大舉行的日韓外長會談上，日本外相河野太郎向韓國外長康京和要求稱「希望採取妥善應對」。日方認為如果繼慰安婦少女像后又在大使館前設了勞工像，將引發日韓進一步對立。韓國的態度將成為今後的焦點。
日本政府要求遵守的是《維也納外交關係公約》。該公約寫明，接納國有責任防止損害外交公館安寧與威嚴的行為。對於如果勞工像建成的假設情況，外務省幹部指出：「這明顯不是反映公約精神的行為。韓國政府如果不採取措施，就是放棄了國際責任。」
關於設在首爾的大使館前以及釜山總領事館前的慰安婦少女像，日本政府也將以違背維也納公約為由，繼續要求韓方為撤去作出努力。
有關慰安婦問題的2015年底日韓共識圍繞少女像確認了兩點，一是日本從維護公館安寧與威嚴的觀點出發表示關切；二是韓國政府在認識到日方關切的基礎上，將為妥善解決而努力。
關於在釜山總領事館前建勞工像的動向，日本政府的立場也是「絕不容認」（政府消息人士語）。
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