中新網1月18日電 據外媒報導，在伊朗核問題全面協議實施兩周年之際，聯合國秘書長古特雷斯17日通過發言人發表聲明，呼籲維護伊核協議。

資料圖：聯合國秘書長古特雷斯。 中新社記者 廖攀 攝

聲明說，古特雷斯堅信伊核協議是確保伊朗核計劃僅限於和平目的的最佳途徑，是核不擴散和外交領域的重大成果，為地區和國際和平與安全作出了貢獻。古特雷斯注意到，國際原子能機構已數次確認伊朗根據協議履行了與核問題有關的承諾。

聲明還說，古特雷斯呼籲通過協議規定的機制來解決與伊核協議執行有關的關切。古特雷斯認為，與該協議不直接相關的問題應該不帶偏見地加以解決，以維護協議及其成果。

美國總統特朗普12日宣布，將最後一次延長針對伊朗核問題的制裁豁免期，並要求修改協議條款，增加限制伊朗導彈項目等內容。他表示，若不能達成美國期待的協議，美國將退出協議。伊朗方面則堅稱，不會就伊核協議重新談判。