墨西哥現世界最大水下洞穴 或解密古老瑪雅文明北京新浪網 (2018-01-18 09:20)
中新網1月18日電 據外媒報導，一個潛水團隊近日在墨西哥東部發現了連通兩個地下洞穴的通道，發現了或是世界上最大的被水淹沒的洞穴。據報導，這一發現或將有助於揭開古老瑪雅文明的神秘面紗。
一個潛水團隊近日在墨西哥東部發現了連通兩個地下洞穴的通道，發現了或是世界上最大的被水淹沒的洞穴。
據報導，發現洞穴的潛水員團隊來自一個名為Gran Acuifero Maya的項目團隊，該項目致力於研究和保護墨西哥尤卡坦半島的地下水域。據該項目團隊發表聲明稱，經過幾個月對錯綜複雜的水下洞穴的研究，他們發現了長達347公里的水下洞穴。
在圖盧姆的海灘度假勝地附近，GAM團隊發現長263公里的、名為Sac Actun的水下洞穴系統，與長83公里、名為Dos Ojos的水下洞穴是相連通的。
其實，該水下洞穴原本就已經被發現，不過是以兩個不同洞穴的形式存在。據Gran Acuifero Maya項目團隊發表聲明稱，在圖盧姆的海灘度假勝地附近，該團隊發現長263公里的、名為Sac Actun的水下洞穴系統，與長83公里、名為Dos Ojos的水下洞穴是相連通的。
據Gran Acuifero Maya項目的領隊、水下考古學家吉列爾莫·德·安達表示，這一發現將有助於理解當地豐富文化的發展過程。研究人員相信，該發現將有助於他們對那裡曾有的瑪雅文明的了解。
據Gran Acuifero Maya項目的領隊、水下考古學家吉列爾莫·德·安達表示，這一發現能讓人們更清楚地了解，這個地區的宗教儀式、朝聖地點以及前西班牙殖民地的形成過程。
據悉，尤卡坦半島上布滿了瑪雅人的遺迹，這些瑪雅人的城市建造了大量與地下暗河相連接的排水口，這些地下暗河被稱為天然井。對瑪雅人來說，有些天然井擁有特殊的宗教含義，因此這些瑪雅人的後代依然繼續居住在這個地區。
責任編輯：郭炘蔚
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