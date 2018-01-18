克里夫蘭騎士隊不但苦吞4連敗，並且自12月19日起戰績3勝9敗，導致主將「小皇帝」LeBron James意識到，他職業生涯第15季，將會是最艱難的挑戰。

LeBron James説：「這有很多挑戰，很單純的因素就是球員來來去去，這是我們球隊很艱難的一年，就像我每年說的，但今年有更多挑戰。」

就當「小刺客」Isaiah Thomas歸隊後，騎士隊似乎還沒有辦法掌握住化學變化，LeBron James説：「當有球員加入或離開，這都是會發生的事，但這對我們來說挑戰很大，不過直到球季結束前，每一場比賽都要打得像是在NBA。」

騎士隊陣容不斷變化，Derrick Rose因為腳踝傷勢影響停了36場，Isaiah Thomas38場，這都讓騎士隊難以適應新的陣容。