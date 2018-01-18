▲2018 The North Face 100國際越野挑戰賽（圖／大漢行銷提供）

2018 The North Face 100國際越野挑戰賽(以下簡稱TNF100越野挑戰賽)回來了！歷史悠久的頂級越野賽事TNF100國際越野挑戰賽_桃園站即將於1/27(六)正式開放報名，預計將號召近5,000名熱血的越野跑者於4/21(六)在桃園石門水庫山區開跑，分別挑戰50KM、20KM、11.6KM及5KM，4種不同難度的越野路線，穿梭於山林古道、溪谷之間，探索大自然的奧秘，挑戰自己的極限。

The North Face(以下簡稱TNF)為全球頂級戶外運動品牌，多年來秉持著「Never stop exploring探索永不停止」的品牌理念，鼓勵戶外運動愛好者突破自我。

2009年於北京展開亞洲地區首場TNF100越野挑戰賽，隨後也陸續推廣至其他8個亞洲主要國家，累積超過33,000人參賽，逾9,000萬人接觸到此賽事，至今TNF100國際越野挑戰賽已成為廣受歡迎並具有指標性的越野跑賽事，吸引許多野跑初學者或是專業跑者一同共襄盛舉。

今年預計將會有10場TNF100賽事於台灣、泰國、北京、韓國、長白山、莫干山、香港、廣州等亞太地區盛大開跑。

TNF品牌總經理蘇雯玲表示：「TNF100重新在台灣舉辦，希望大家可以帶著朋友、家人一起來享受運動的美好。這次地點選在景色優美的桃園石門水庫，每個路段的風景都不同，藉由這個活動讓大家體會台灣山境的美。」除了體驗優美的山境賽道之外，蘇雯玲也鼓勵民眾不要害怕越野賽，跟著TNF一起「探索永不停止」，享受戶外運動的魅力，開啟人生的第一場越野跑，「TNF100在全亞洲的越野賽是排名第一的賽事，越野聽起來很難，這次的賽道設計主要是希望大家可以體會台灣風景，而不是考驗肌肉強度。」

適逢TNF100於亞太區舉辦10週年，TNF100台灣區也將於2018年4月21日於桃園石門水庫南苑停車場熱血開跑，賽事組別分為山林險境考驗組50KM、激進鍛鍊組20KM、登峰實戰組10KM、休閒體驗組5KM，將於1/27(六)於中華民國路跑協會官網正式開放報名參加，成功完成報名者可同時於TNF官方APP選購參賽選手推薦商品組或報名2018 TNF100野跑訓練營。

這次的野跑訓練營特別邀請到國內知名馬拉松及越野跑教練黃崇華擔任總教練，他同時也協助規劃整體賽道路線。同時他也提到這次開發新的路線融入了許多秘境，尤其50公里賽道規劃更是以跑者角度出發貼心規劃，「跑者經過42公里後路線會跑回會場，也是全台唯一的路線規劃，用意是希望選手在最疲勞的時候可以經過會場，感受親友在終點處加油的氛圍，鼓勵選手完賽，同時也基於安全考量，如有選手體力透支時可以順利回到終點。」

2018 TNF100國際越野挑戰賽_桃園站不僅推廣野跑運動，主辦單位亦規劃了豐富的互動攤位、攀岩及攀樹等越野體驗。除此之外，今年特別邀請大專院校搖滾樂團同場較勁，打造戶外原野風格的音樂嘉年華，觀賽的親友團可以一邊為選手加油一邊欣賞表演，完賽的的選手也可以享受輕快音樂，放鬆紓解賽後的壓力釋放，度過充實活力的一天。