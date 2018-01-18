中華職棒／林克謙測試中 富邦「新5虎將」有望再聚首NOWnews今日新聞 (2018-01-18 09:33)
中信兄弟去年季外送出林煜清、陳鴻文、蔣智賢、張正偉、林克謙等人，引發不小爭議，尤其是林克謙防禦率僅2.56，目前也在富邦測試，若順利加盟，將形成「新五虎將」，面對中信兄弟時，肯定會有不小話題。
林克謙是被周刊爆料有桃色糾紛，但他十分無奈，過去他也曾被義大釋出後，前往崇越準鷹業餘隊發展，不過他又再次被中信兄弟網羅，如今他若能夠再度回富邦悍將，也是他最熟悉的隊友懷抱。
林克謙去年出賽32場，3勝2敗，順利幫中信兄弟上半季撐住，並還有爭冠機會，可惜後來因傷影響，也無緣進季後賽名單。
去年的中信兄弟「五虎將」冰風暴事件，引發中職各隊戰力大變動，但也讓不少球迷看到更多新血冒出頭，如今富邦不但找來客座打擊教練克魯茲、又一口氣接手4位前中信兄弟棄將，只差林克謙，「新五虎將」有機會復仇老東家。
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