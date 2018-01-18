切爾西尷尬了！單場2紅+3假摔 莫拉塔跳水|gif北京新浪網 (2018-01-18 09:15)
主場面對英冠排名中游的諾維奇，切爾西經過120分鐘苦戰和點球大戰，終於驚險戰勝對手進入足總杯下一輪，體力消耗巨大是一方面，另一方面，切爾西在比賽中竟然三次因為假摔吃到黃牌，直接導致佩德羅和莫拉塔兩員大將被罰下，孔蒂要為周末的排兵布陣頭疼了。
比賽進行到第62分鐘，佩德羅接到直傳后突然禁區面對門將，隨後他摔倒在地，主裁判格拉漢姆-斯科特果斷吹罰佩德羅假摔，並給了他一張黃牌。
而隨後，威廉在禁區內突破，諾維奇的克洛澤伸腿準備搶斷威廉，威廉踉蹌了一下，順勢倒在了草坪上，慢鏡頭很難看出雙方是否有身體接觸，但斯科特依然是果斷給了威廉一張黃牌，理由依然是假摔。
而切爾西由於假摔染黃的惡果在最後時刻徹底暴露了出來，佩德羅在防守中被迫犯規，吃到了第二張黃牌被罰下，這樣就使得佩德羅吃到的第一張黃牌顯得非常不必要。
更糟糕的事情還在後頭，替補出場的莫拉塔在禁區左側摔倒，再一次被斯科特判定為假摔，出示了又一張黃牌，這樣切爾西本場因為假摔吃到的黃牌達到了三張。而莫拉塔對這樣的判罰非常不滿，他上前找裁判理論，但斯科特絲毫不手軟，短時間向他出示了第二張黃牌將他罰下。
雖然本場比賽引入了VAR系統，但斯科特對此興趣不大，他沒有使用VAR來幫助自己判定假摔，而是根據自己的判斷出示了這三張黃牌，賽后在談到裁判的判罰和紅牌時，孔蒂也十分無奈：「我肯定對莫拉塔的紅牌感到不高興，因為第一張黃牌是存在疑問的，我有再看第二遍。這種時候你應該保持專注並且保持冷靜。如果能使用新系統（VAR）我會接受判罰，我可以接受重大的誤判，給威廉的黃牌就是一個重大的誤判。」賽后，當時防守威廉的諾維奇後衛蒂姆-克洛澤也認為，當時的情況下威廉確實應該得到一個點球。
切爾西將在周末對陣布萊頓，對於急需一場勝利的藍軍來說，缺少莫拉塔和佩德羅兩位進攻線重要球員，讓全取三分的難度又加大了。
（鬥神）
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