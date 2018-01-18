遼媒:遼寧戰天津各方面都佔優 欲送對手十連敗北京新浪網 (2018-01-18 09:15)
遼寧VS天津
瀋陽晚報
距離上一個主場比賽已過去一周多時間，今晚遼寧男籃將重回主場迎戰天津男籃。上輪比賽中，遼籃雖然戰勝青島男籃，不過下半場的專注度不夠，且防守強度也有所下降，險被逆轉。今晚的比賽，無論在積分榜排名還是整體實力方面，遼籃都佔據優勢，不過比賽過程中仍不能大意，特別是在領先之後。
目前，天津男籃已遭遇九連敗，積分榜上跌至倒數第二。由於大外援霍爾曼在與山東隊的比賽中膝蓋重傷賽季報銷，天津隊起用2011年NBA榜眼德里克·威廉姆斯頂替霍爾曼。不過，威廉姆斯顯然還未適應CBA的節奏，場均僅得到12.8分。上一場與吉林男籃的比賽，才得到了賽季新高的22分。除了能打內線，威廉姆斯還有一手外線投射功夫。另一位外援杰特一直是天津男籃的主要得分點，對於他這點遼籃要予以足夠重視。（李慶實）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 華碩 ASUS RT-AC3200 AiCloud ASUSWRT 三頻 Wireless-AC320
- BROOKS 慢跑鞋 Ghost 9代 女鞋
- AS-喜諾莉4尺仿古雕花餐櫃組-39x123x178cm
- SEIKO精工 Criteria 極速計時男錶(SSC655P1)-藍x鍍黑/42mm
- OHKINA 日系貼地型附床頭櫃 插座 矮床的床架/床組 台灣尺寸
- 凱堡 Yasuo 後收折手舒壓腰枕辦公椅/電腦椅(3色)
- Go-Getter眼鏡 β鈦簡約圓框款(黑-霧金)#GO3024 C01
- 【Hasegawa 長谷川】專用腳立腳輕腳立(RZ-18)
- ADATA威剛 HM900 4TB USB3.0 3.5吋 外接硬碟
- 【HUAWEI 華為】TalkBand B2 通話型智慧手環(商務版)
韓國一哥透露目前還沒有女朋友 更喜歡吃中國菜【北京新浪網】
阿森納開隊內頂薪簽奧巴梅揚 恐砸5300萬轉會費【北京新浪網】
澳網第6日看點：費德勒小德領銜 莎娃PK科貝爾【北京新浪網】
英媒曝桑切斯即將接受曼聯體檢 已和阿森納道別【北京新浪網】
陸慧明任九：法蘭克福客勝 曼城主場防平【北京新浪網】