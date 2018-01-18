瀋陽晚報

距離上一個主場比賽已過去一周多時間，今晚遼寧男籃將重回主場迎戰天津男籃。上輪比賽中，遼籃雖然戰勝青島男籃，不過下半場的專注度不夠，且防守強度也有所下降，險被逆轉。今晚的比賽，無論在積分榜排名還是整體實力方面，遼籃都佔據優勢，不過比賽過程中仍不能大意，特別是在領先之後。

目前，天津男籃已遭遇九連敗，積分榜上跌至倒數第二。由於大外援霍爾曼在與山東隊的比賽中膝蓋重傷賽季報銷，天津隊起用2011年NBA榜眼德里克·威廉姆斯頂替霍爾曼。不過，威廉姆斯顯然還未適應CBA的節奏，場均僅得到12.8分。上一場與吉林男籃的比賽，才得到了賽季新高的22分。除了能打內線，威廉姆斯還有一手外線投射功夫。另一位外援杰特一直是天津男籃的主要得分點，對於他這點遼籃要予以足夠重視。（李慶實）