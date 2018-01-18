從本周開始，已經因藏有三萬張兒童色情影碟而被判60年監禁的美國體操隊前隊醫拉里-納塞爾，又開始接受另一項針對他的指控的審判，即針對體操女童的性侵。據媒體報導，在被納塞爾侵害之列的前美國奧運體操冠軍麥卡拉-馬羅尼，由於在去年證實納塞爾對自己性侵過，反而要繳納十萬美元罰款！

何以會出現如此本末倒置的狀況？原因在於馬羅尼在2016年12月份和美國體操協會簽署過保密協議，以作為總價值高達125萬美元的和解條款的一部分，協議規定馬羅尼要在性侵事件上保持沉默，否則將倒吐出十萬美元。

此消息一出，網上反響劇烈。著名超模兼主持人克里西-泰根，在其個人推特上表示由她來繳納這十萬美元，並希望馬羅尼繼續竹筒倒豆子痛快的說出來。泰根稱納塞爾是「連續犯案的禽獸」，質疑這種協議的底線何在。泰根的表態，得到了美國各行業名人的響應。

關於倒吐10萬美元的說法，並非捕風捉影道聽途說，其實就是馬羅尼本人透露的。2015年退役的馬羅尼，這會成了大忙人。因為她以一對三，接連起訴美國體操協會、美國國家奧委會和密歇根州立大學，起訴目的就是表明她簽的這份保密協議是非法的。在上個月提交給洛杉磯高等法院的訴訟中，馬羅尼稱美國體操協會阻止她公開指認納塞爾，要她悄悄離開，並保持深度沉默。附帶保密協議的和解條款也是她被迫簽署的，作為她需要心理治療的支出。

美國體操協會對這種要他們老命的指控做出聲明，協會稱：「美國體操協會沒有、也不會向麥卡拉-馬羅尼尋求金錢，相反美國體操協會鼓勵麥卡拉和其他受虐待的人說出來。美國體操協會把運動員的安全、健康和福祉放在最高優先地位，並創造一個培育和支持他們的文化。」

但這份和解條款是真實存在的吧？體操協會稱這份條款並不是體操協會方面制定，而是馬羅尼的律師主動制定的。目前法院還未對這份保密協議的非法性與否做出判決。

另一位說出過性侵真相的美國體操奧運冠軍拉伊斯曼，也在電視裡「助攻」前隊友。本周二在接受ESPN採訪時，同樣表示美國體操協會當時威脅她不要說出去，稱對納塞爾的調查會讓她處在危險之中。拉伊斯曼說：「我認為他們不在乎，沒有歉意。他們的聲明不過說說而已。如果真的是關心，出事後他們應該意識的到。他們應該伸出援手，詢問你還好嗎，你是否需要治療，並表明自己能做些什麼。但沒有，他們繼續讓拉里在密歇根州長時間的騷擾體操小女孩，真不知道他們晚上怎麼能睡的著。」

拉里-納塞爾不管他坐牢60年還是120年，百分之百死在監獄里，現在運動員的火力焦點已經轉到和稀泥的體操協會。儘管美國體操協會已經更換了一些負有很大責任的前官員，但似乎還不夠。對於象拉伊斯曼拜爾斯這樣的現役選手來說，自己也處在一種矛盾之中，畢竟還是要在體操協會領導下征戰比賽，而現在陰影籠罩的她們，都不願意回到曾遭受納塞爾毒手的國家隊訓練中心。由納塞爾引起的美國女子體操界大震蕩，一時半會停息不下來。

（威猛）