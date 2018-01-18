日期:1月18日晚19點35分，CBA第28輪比賽重燃戰火。今晚比賽相對平淡，福建主場迎戰北京的比賽較有看點，王哲林復出福建大勝北控，面對剛剛輸球的北京，盤口開出福建讓2.5分，儘管福建實力很強但是北京客場仍然有機會避免連敗。廣州迎戰山東，山東客場並不穩定，廣州主場實力很強，客場僅讓三分山東依然不宜高看。

福建（主） VS 北京

歐洲賠率：1.55（主勝） 2.35（客勝）

亞洲盤口：福建主場讓2.5分

預測結果：北京客場贏盤

福建近5場比賽贏下4場狀態極佳，本場遭遇強敵北京，上輪大勝北控福建三星史密斯、哈里斯、王哲林發揮出色，北控防守很爛，但是北京卻不一樣，福建面對防守出色的球隊一向發揮都不是很好。福建這邊防守能力也是很差，北京整體進攻能力很強，有著很強的三分能力，外線方面方碩、傑克遜、劉曉宇都有著不錯的三分投射能力。還有翟曉川這樣的球星能里能外，本場福建的防守壓力會很大。福建是一隻擅長順風球的隊伍，特別是小外援史密斯有著超強的個人能力，但是一旦遇到困難或者不順福建隨時都會崩盤，儘管北京沒有超級得分的球星，但是整體實力聯盟名列前茅這對於福建來說非常困難。北京上輪面對上海只得了79分賽季新低，本場來說福建防守是最大問題，只要打開外線就有希望取勝機會。

兩隊近幾年的交手北京佔據絕對的優勢，兩隊打法也是有些相剋。福建連續5場比賽全部贏盤走勢很熱，盤口福建主場直接初盤高開到主讓3分，目前各家公司統一到了主讓2.5分，這樣的盤口對於福建屬於誘盤，目前的2.5分福建贏盤看著很舒服，歐賠指數從平均賠率來看福建有贏球的可能，同樣北京客勝2.35也不算高，所以歐賠給出實力盤，兩隊臨場發揮更為重要。本場來看北京客場贏盤應該很有希望。

廣州（主） VS 山東

歐洲賠率：2.6（主勝） 1.46（客勝）

亞洲盤口：山東客場讓3分

預測結果：廣州主場贏盤

廣州算得上准黑馬球隊，三外援實力還是很強的，需要注意的就是廣州面對北方球隊和南方球隊表現截然不同，中間也有一些陰謀論。本場來說廣州不會放水，因為山東屬於北方豪門球隊。從最近山東的表現看沒有之前的穩定，特別是客場輸多贏少。上輪客場慘敗實力並不是很強的深圳就說明了球隊的狀態。丁彥雨航不是神，想要通過一己之力力挽狂瀾還是不太現實。廣州的客場非常難打，山東這個客場會很艱難。

盤口方面目前主流公司客場開出山東讓3分，這個也屬於雙方實力正常體現的一個結果，主流公司平均賠率廣州主勝有一定幅度降低，山東客勝在1.5左右，兩隊本場應該輸贏在伯仲之間，誰發揮好誰贏球希望更大，本場看好廣州主場贏盤。

浙江稠州（主） VS 北控

歐洲賠率：1.39（主勝） 2.8（客勝）

亞洲盤口：浙江稠州主讓8.5分

預測結果：浙江主場勝

浙江稠州本賽季發揮出色，特別是主場的比賽非常穩定。國內球員吳前成為球隊關鍵先生外線投射能力極為出色，張大宇內線甚至可以取代斯托克斯的作用，浙江外援相對其他隊伍比較一般，不過威姆斯對於球隊還是有著很大的作用。本場面對人員老邁的北控，兩隊上輪都輸球，本場來說肯定都希望贏球止頹勢，從浙江目前讓球盤口開到8.5分，本場主勝應該會比較輕鬆，北控客場無力爆冷。

其他比賽

吉林對陣山西，山西實力更強，盤口從客場1.5分變為主讓1.5分，山西近期比賽儘管贏球但是都比較艱難，吉林本場贏面更大。遼寧對陣天津，天津外線更換依然是連戰連敗，盤口遼寧開到18.5分，遼寧面對中下游球隊主場並不是很容易贏盤，本場遼寧贏球輸盤。

（張益浩.）