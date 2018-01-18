日期:1月18日，《Legion Hoops》網站的官方推特曝光了一組疑似今年NBA全明星賽的球衣。

從《Legion Hoops》推特曬出的照片來看，有黑、白兩種配色的球衣，兩件球衣的正面分別印著克里夫蘭騎士和金州勇士的隊標。

另一件黑色球衣的背面印著庫里的名字和球衣號碼（30號）。

和往年相比，這款全明星球衣的顏色非常單調，就只有黑色和白色兩種顏色。

今年的NBA全明星周末將在洛杉磯舉行，而全明星的投票結果預計即將公佈。

（羅森）