疑似全明星球衣曝光！黑白配是美還是醜（圖）北京新浪網 (2018-01-18 09:23)
疑似今年全明星的戰袍
日期:1月18日，《Legion Hoops》網站的官方推特曝光了一組疑似今年NBA全明星賽的球衣。
從《Legion Hoops》推特曬出的照片來看，有黑、白兩種配色的球衣，兩件球衣的正面分別印著克里夫蘭騎士和金州勇士的隊標。
另一件黑色球衣的背面印著庫里的名字和球衣號碼（30號）。
和往年相比，這款全明星球衣的顏色非常單調，就只有黑色和白色兩種顏色。
今年的NBA全明星周末將在洛杉磯舉行，而全明星的投票結果預計即將公佈。
（羅森）
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