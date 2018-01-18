昨天的推薦中規中矩，國王杯表現不錯，命中巴薩和馬競的不勝，尤其是馬競的不勝，直接單選讓負，說明近期對競彩的研究還是比較到位的。有點遺憾的是巴倫西亞一樣，總體看好阿拉維斯贏盤，但由於受波膽2比0的蠱惑，最終走了讓勝負，結果讓平打出。

法系表現尚可，只錯了里爾一場，最後時刻雷恩進球，31出了0。

連續兩期任九表現尚可，我更看重的是挑出的膽全紅，以後還需要繼續努力。

今天比賽不多，大家可以休養生息一下，明天又是周五，咱們繼續跟任九死磕。

今天是1月18日，昨日頭條曾經發生過哪些大事呢？

1955年1月18日，中國人民解放軍解放一江山島。

「一江山登陸戰」在解放軍戰史中佔有特殊地位，也是迄今半個多世紀以來國共兩黨的最後一場正面戰爭。

「解放一江山島烈士陵園」建於椒江城區楓山北坡，為浙江省重點文物保護單位，主要建築有紀念塔、牌坊、碑亭、烈士紀念館和雕塑、題詞碑等，陵區安葬400多位烈士。每年接待的掃墓和參觀者約10萬人次，已列入國家「愛國主義教育基地」，也是椒江城區主要旅遊景區。

1955年解放，為紀念中國人民解放軍英勇戰鬥，改稱英雄島。1984年又改為一江山島。

今天給大家推薦一場北單。

44 安塔利亞-凱瑟里體育

這是土耳其杯八分之一決賽的第二回合，首回合凱瑟里體育主場3比1獲勝，本場再戰，對應平手盤，盤面對於凱瑟里體育便宜。過往交鋒，安塔利亞主場不懼，本場有望藉助主場之利爆冷。

安塔利亞 勝

比分 1比0 2比0