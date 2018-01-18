阿森納近況不佳，球隊戰績慘淡，核心球員桑切斯也非常接近離隊。不過對於槍迷們而言也並非都是壞消息。如今，阿森納和多特蒙德神鋒奧巴梅揚走得很近。

來自英國媒體《鏡報》的消息稱，奧巴梅揚的經紀人已經飛抵了倫敦，希望能夠敲定最終去阿森納的轉會。《圖片報》也報導，奧巴梅揚的父親，也是他的經紀人已經飛往倫敦談判。

阿森納大將桑切斯目前接近離隊，溫格此前表示在找到替代者前不會放走桑切斯。目前看來，奧巴梅揚很有可能成為頂替桑切斯的人選。《鏡報》認為這兩筆轉會交易都會很快發生。

（雷利）