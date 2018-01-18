詹天佑福彩3D第18018期預測：和值推薦14 13北京新浪網 (2018-01-18 09:26)
一、本人通過鐘擺撞擊來分析，上期開出獎號659，號碼出球撞擊力整體上走向穩定，出球鐘擺波動力增強，本期百位力的落腳點會在4 8 9上停留，十位力的落腳點可能 會在0 5 7上停留，個位會在3 6 5上停留。
二、所以本期會出現的高機率號應是0235789
三、根據前面分析我們會得出以下注數：406 403 405 456 453 455 476 473 475 806 803 805 856 853 855 876 873 875 906 903 905 956 953 955 976 973 975
四、精選碼：473
五、本人分析這期的膽碼為：4
六、精選號：403 453 473 805 873 906 953 975
七、上述分析結合本期的觀察
和值範圍：7-22
和值推薦： 14 13
（華彩網）
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