【環球網報導 記者 查希】據俄羅斯衛星網1月18日報導，以色列邊防警察發佈消息稱，以色列安全部隊在約旦河西岸大城市傑寧與一夥巴勒斯坦武裝人員交火，有人員傷亡。

報導稱，此次夜間行動的目的是要消滅一名上周參與殺害以色列拉比的武裝人員。

據該消息稱：「安全部隊行動過程中，發生了與武裝分子的武裝衝突。有人員傷亡。」

以軍和情報部門花了一周多的時間來搜尋1月16日向在西岸北部一條高速公路上拉扎爾？謝瓦赫汽車開槍的武裝人員。由於傷重，這名拉比在醫院去世。