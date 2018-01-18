德國的這個餃子「糗了」！最新護衛艦因設計失誤未通過測試北京新浪網 (2018-01-18 09:11)
【環球網綜合報導？記者？朱夢穎】據俄羅斯衛星通訊社17日報導，德國海軍斥資30億歐元打造的最新護衛艦「巴登·符騰堡」號測試失敗，回到造船廠改進。修正因設計失誤導致的所有缺陷將花費數年時間。
俄羅斯衛星通訊社援引《華爾街日報》的報導稱，「巴登·符騰堡」號的第一個問題是電子設備配備過多。按照設計，電子系統應成為該艦的一個主要優勢，由於帶有自動控制系統，這艘長150米、排水量7000噸的軍艦隻需要120名船員。但測試顯示，軟體系統不斷發生故障，導致艦載雷達出現失誤，而雷達失效的護衛艦很容易成為敵人的目標。
《華爾街日報》還稱，即使軍艦修好，也不清楚它能否抵禦配備反艦導彈的恐怖分子的襲擊。此外，此艘護衛艦未裝備聲納系統和魚雷發射裝置，因此它將很難在波羅的海對抗俄羅斯潛艇。
總體來看，一切問題根源在於，德國因長期未建造大型軍艦而缺乏有經驗的工程師。此外，《華爾街日報》還提到，目前還有三艘同類型船艦正在建造之中，能否如期投入使用令人懷疑。
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