（中央社澎湖縣18日電）許姓女子今天清晨在馬公第三漁港港區晨運，疑似天色昏暗，不慎踩空自堤岸摔落水中，一時卡在浮動碼頭和堤岸之間，驚慌間爬上浮動碼頭求救，警消趕到將她送醫，幸無大礙，虛驚一場。



澎湖縣消防局表示，清晨近6時許，接獲許姓女子報案，表示自己摔落在馬公南海旅客服務中心前的遊艇碼頭，消防局於是出動救護車與消防車前往救援，只見一名女子倒臥在浮動碼頭上，全身濕透，馬公漁港安檢所、管區警方獲報也都以照明協助救護。



許女的友人表示，45歲的許女清晨獨自外出晨運，可能是天色昏暗，加上對碼頭環境不熟，不慎踩空，自堤岸摔落水中，卡在浮動碼頭和堤岸之間，驚慌中爬上浮動碼頭，其間曾一度傳出受困，用電話聯絡也未接通，所幸許女自行報案獲救，經診斷只有頭部撕裂傷、腰部擦傷，幸無大礙。1070118