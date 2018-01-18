全民降稅大紅包 立法院即將加碼通過稅改案NOWnews今日新聞 (2018-01-18 08:57)
選前大紅包即將在今(18)日送出，「所得稅法」修正草案昨天在立法院臨時會協商獲得重大進展，朝野黨團達成共識，在個人綜所稅等3項扣除額都要對行政院的版本加碼，全民將可減少繳稅，但政府的稅收損失可能擴增174億元。
立法院今天上午朝野協商稅改案，預計下午審查，最快今晚完成二三讀。
這次的稅改修法聚焦3大主軸，第一、透過調高綜所稅3項扣除額，減輕薪資所得和中低所得者的稅負。第二、改採股利所得課稅新制，調降綜所稅最高稅率到百分之40，讓內外資股利稅負更公平，以避免「假外資」避稅。第三、讓獨資合夥事業免除營所稅，未分配盈餘加徵營所稅降至百分之5，減輕中小型及新創企業的稅負。
現行標準扣除額每人每年9萬元、薪資扣除額和身心障礙扣除額則都是12萬8千元。財政部的原始版本設定將標準扣除額提高到11萬元，薪資及身障扣除額增至各18萬元，但朝野立委都主張繼續調高，增加減稅幅度。
這次的稅改案一共37項條文，朝野立委昨天討論5小時後，多數條文達成共識，只保留8項條文。如果依照在立法院占最多席次的民進黨團版本通過，預估月薪3萬元，且年終獎金在1.5個月的上班族，未來不必繳納綜合所得稅。即使是過去適用最低級距百分之5稅率的納稅人，每人也可省4千8百元到5千元稅金，在選前送出大紅包。
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