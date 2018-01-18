要改善全身循環，一定要照顧好胸部！

鎖骨和腋下等乳房周圍的部位聚集了很多淋巴，這些淋巴如果不通會造成血流惡化，因此，打通乳房附近的淋巴是改善全身血液循環的關鍵。

（圖片／華人健康網提供）

乳房由乳腺、韌帶和脂肪構成，本身並無肌肉，因此，它的血流和淋巴都很容易阻滯，而引發體寒症狀。這時建議你做一邊泡澡、一邊放鬆胸部與促進血行的「暖胸體操」。

胸部體操最適合在泡澡時進行，藉由洗澡水的浮力，動作起來更輕鬆，也不會傷到跟胸部彈性有關的韌帶；趁身體溫熱、血液循環良好時做，祛寒效果也會加倍。

祛寒原理

■胸部沒有肌肉，容易引發血流不通的體寒現象。

■在浴缸裡進行「暖胸體操」，可以改善胸部的血液循環。

■胸部的血液循環變好了，全身的血液循環也會跟著改善。

暖胸體操

這是個一石二鳥的體操，可以美胸又能祛寒。為了減少心臟的負擔，建議在38 ∼ 40℃的溫水中進行。

1.讓胸部往斜上方晃動。

2.讓胸部往正上方晃動。

3.把兩邊的胸部抬起往中間推。

本文出自出色文化《祛寒治百病》

原文網址 http://www.top1health.com/Article/248/56537