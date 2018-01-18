NBA／火箭快艇「走後門」衝突 阿里查、格林被禁賽NOWnews今日新聞 (2018-01-18 09:02)
NBA官方今天宣布，16日火箭與快艇之戰，雙方不僅賽中引發衝突被驅趕出場，賽後還「走後門」直闖休息室，結果調查告出爐，火箭隊Trevor Ariza與Gerald Green都被禁賽2場，因為闖入他隊休息室。
事件是起源於當家後衛Chris Paul回到老東家主場，受到快艇前隊友嚴密的防守跟「粗硬」的對抗，結果火箭全隊都火氣很大，引發兩隊衝突。
不過調查顯示，James Harden、Chris Paul以及被趕出場的快艇隊Blake Griffin都沒有接受處分，火箭隊總教練Mike D'Antoni也沒事。
Ariza被禁賽將損失一場41926美元，2場將是83852美元，Green會損失15609美元。
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