▲前總統陳水扁（左）和前總統李登輝（右）會面，氣氛融洽。（圖／翻攝自李登輝臉書）

布袋戲「西遊記」裡常常有這句詞兒：好厲害的妖怪。

我是要說陳水扁。陳水扁真的厲害。

這個人把台灣人單純的腦袋洗壞了。把民進黨訓練成一支「腦袋如鋼鐵一般的隊伍」。這個黨已經達到：水利會的錢是國家的，沒收合法。國家的錢是陳水扁的，貪污無罪。

陳師孟那番「師孟救扁」的話其實也算不上什麼驚世駭俗、呼嘯過市，那種論調在深綠集團裡泛濫成災，這個集團沒有「共識」，無法「共事」。如果不是因為他是蔣介石文膽陳布雷嫡孫、不是不因為他是台大資深教授、如果不是他是綠朝高官，這個集團裡到處都是「陳師孟」。尋常百姓不必怕，要怕是怕不完的。

蔣介石對丟失大陸有過，大過。蔣介石對建設台灣有恩，大恩。「陳師孟們」自有一套的封閉性價值體系，才能把蔣介石這個台灣偉人當罪人，把陳水扁這個台灣罪人當偉人。整個「深綠史觀」把歷史剪裁到極為合身，動作稍微大一點就會露點。

面對詢答，陳師孟起碼誠實。這種真情流露的腔調，在行使大法官同意權時，大家都見識過了。大法官如此，監委如此，立委如此，到2018年的這個時候，我們終於能理解，原來這才叫做「執政」。這必須集體先催眠，再催情，再能達到這種「集體目無法紀」的地步。

我是要談陳水扁。陳水扁真的很厲害。他去給李登輝祝壽，這種身段，政壇上，除了他，只有宋楚瑜有。

千萬別小看了這場「李扁會」。這是決定深綠集團未來二十年命運的重要事件。戰略上，陳水扁這一次一石三鳥，大獲全勝。「李扁會」之後，確定兩件事：一、李登輝風華已盡；二、陳水扁健康無虞。健康無虞，但不會回監。這一次的會面，確定了陳水扁再起。保外就醫結束了，他現在是保醫就外。

用圍棋術語來說，這次的「李扁會」是歷史棋局上的一顆「定石」。陳水扁大復活，蔡英文邊緣化。台中監獄說他踩了「紅線」，然後呢？今天的台灣，連司法的貞操被陳師孟公開譭謗都莫可奈何，獄政能怎樣？我給中監的建議是：一、不要傻了；二、不要裝了。如果看懂「李扁會」的政治作用，那就「明哲保身」，「好官我自為之」。

「李扁會」的一石三鳥，都是大鳥。

一、很重要。陳水扁完成了他在深綠集團裡的「道德清洗」。他貪污、他洗錢、他藏金海外至今未還，這是國際公認。但深綠集團裡，敢於指認的聲音本來就很有限，少數如施明德，下場就是人格毀滅式的攻擊。李登輝對陳水扁的批評一直是深綠集團最難脫困的道德判決，但「李扁會」後，這個判決已經改寫。陳水扁在綠營裡已經完全重獲自由，下一個階段就是司法平反。

二、更重要。「李扁會」是獨派團結的重要信號。李扁合流，是獨派內部勢力的大團圓。「台灣民主之父」、「台灣之子」終於認親了，從此，獨派的內心世界不再有「明尊李，暗挺扁」的情感糾葛。李登輝臉書發文，用「赦免」的口吻免了陳水扁的罪，讓陳水扁回家。「扁系」從此不再流浪，不只將重返綠營主流爭權，因為獨派的團結，未來的統獨、藍綠、兩岸對立將更為激烈。

三、最重要。「李扁會」完成了後李時代的「政治遺產分配」。陳水扁從「豎仔」重回「政治嫡長子」的地位，而人氣如游絲的蔡英文終究難敵現實。李登輝老了。餘日多長？那已經是老天的事。這對多數人不重要，但對陳水扁極端重要。李登輝百年之後，誰被公認繼承他的「政治遺產」，誰被默許接掌深綠獨派精神領袖的權杖？如果陳水扁還有二十年，未來二十年，誰是獨派的掌門人？在這場「李扁會」上確認了。

陳水扁不是來祝壽的，他是來分產的。陳水扁不是來為兒子陳致中參選造勢的，他是為了自己的權力繼承回家孝親。

陳水扁真的、真的很厲害。

馬英九清白卸任，所到之處，人氣沸騰。陳水扁貪污卸任，所到之處，照樣愚民一堆。只有蔡英文，現在黯淡蕭索，所到之處，都是拒馬。

雖然政治八卦總喜歡拿現任比前任，拿蔡英文比馬英九，藉著歡迎馬英九，羞辱蔡英文。但其實，蔡英文的對手不是馬英九，是陳水扁。在「李扁會」之後，獨派的家譜已經完成，李登輝之後，就是陳水扁，陳水扁之後，獨派共推的將是賴清德。

蔡英文是現任總統。但在獨派的「情感」上，她已經卸任。

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人。

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