(健康醫療網╱記者程加敏報導)

日常生活中，多少都會出現一些造成傷口的機會，像是煮飯切到手、使用美工刀、遭紙割傷等等，雖然傷口不大，但些許的疼痛揮之不去相當惱人。到底如何處理傷口才最適宜？萬芳醫院皮膚科醫師王筱涵指出，傷口除了消毒之外，每次換藥前清創也相當重要，若只是重複上藥而未清除傷口上殘留的藥膏、血塊，反而不利傷口癒合。

生理食鹽水、優碘、白藥水該用哪一種？

消毒是處理傷口的首要步驟，王筱涵解釋，生理食鹽水、優碘、白藥水都有消毒的特性，若是一般的淺層傷口，可以先使用生理食鹽水清潔，若傷口較大就可以選用殺菌效果較好的優碘消毒；傷口較小可使用白藥水，白藥水中含有局部麻醉劑、血管收縮劑，可減少對傷口的刺激。雙氧水雖然同樣具有消毒功能，但容易破壞皮膚組織，不建議使用。

油膏類敷料有助傷口癒合

進行簡單傷口清潔消毒後，就必須進行包紮，王筱涵指出，不少民眾誤解傷口必須處於風乾的狀態，才有助於癒合，「其實要製造稍微有濕度的環境，對傷口細胞修復比較有幫助」，她建議民眾可以塗上以凡士林為基底的油膏類劑型產品，再覆蓋透氣紗布完成包紮。

過度換藥傷口難癒合

換藥次數過與不及都會影響傷口癒合，王筱涵表示，一般的小傷口一天換一次就已足夠，過度頻繁的換藥、消毒傷口，反而造成皮膚刺激。換藥時，一定要清創，她建議民眾可以用棉棒沾濕生理食鹽水，擦去傷口上殘留的藥膏、血塊以及分泌物，再進行換藥，若未清創又接著上藥將傷口包覆，反而可能使傷口惡化。

這些人傷口必須多注意

王筱涵強調，民眾包紮後可以觀察傷口，若經過3、4天，傷口依然沒有好轉、甚至惡化，就應該尋求醫師協助；此外像是傷口不易癒合的糖尿病患者，也要多加留意傷口變化；若是釣魚、處理生鮮所造成的傷口，由於可能感染海洋弧菌，也建議病患前往醫院。





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