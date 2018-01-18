德商 wpd 達德能源規劃在桃園桃新離岸風力發電廠案，環保署環境影響評估審查委員會開討論建議不應開發，另提替代方案參加離岸風電第三階段的區塊開發遴選。（李明朝報導）



達德能源對於環保署環境影響評估審查委員會討論建議該案不應開發，對於審查結果表示遺憾，認為這案各項開發條件成熟，對滿足電力缺口能在較短時間內做出貢獻，不過團隊也認為此應為審查委員經多方考量、深思熟慮後的結果，團隊表示尊重，將專注於已通過環評審查的觀音及雲林等兩專案的遴選準備工作。



達德能源認為桃新案經過兩次專案小組審查會，地方團體所關注議題包括對藻礁、牽罟、石滬、陸



域文化資產的可能影響，以及與觀塘工業港的累積開發加乘效應等，在審查會中回應表示，願意放棄北側規劃範圍以避開藻礁可能分布範圍及工業港船隻進出航道；而保留下來的南側風場，也進一步放棄其中較北邊的區域，海纜僅在南側上岸，避開笨港里外海海域，與石滬及牽罟活動已拉開距離，



達德能源表示，未來桃園市府辦理牽罟活動期間也會配合停工，海纜上岸也將採取地下免開挖工法，



避免破壞潮間帶地表及石滬，未來更將進一步與社區合作保護牽罟與石滬等傳統漁法；陸上文化遺址部分，也都會在施工前確認避免影響，施工期間每日持續監看開挖工作。



達德能源在去年底已選定廠商測繪進行場址調查工作，下週也將與世紀鋼鐵簽訂水下基礎合作備忘錄。



