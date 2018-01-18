原標題：西方女性對性騷擾的怒火燒到中國了！美大報駐北京記者被告！

當#me too反性侵運動#的浪潮席捲全世界之時，這把火也燒到了北京的外媒駐華記者圈。最近，《洛杉磯時報》北京記者站站長、駐華外國記者協會原主席喬納森·凱曼就陷入了一樁爭議：他被爆料在北京曾對一名女性進行了「不當性行為」。

據環環（ID：huanqiu-com）從駐華外國記者協會了解到的消息，凱曼已於上周四——即被爆料的當天——辭去了該協會主席一職。

此次指控凱曼的女性名叫勞拉·塔克，她2011年到2014年間曾在北京工作並生活。11日，勞拉在推特上發表了一篇長推文，爆料2013年時凱曼曾強迫她發生了違反自己意願的性接觸。在這條推文上，她加上了「我也是（me too）」的標籤，加入了全球性騷擾受害者在社交平台上說出自身遭遇的浪潮。

據勞拉稱，凱曼是她2011年來到北京后結識的第一個朋友，而且兩人還合租過一段時間。當時凱曼是洛杉磯時報的記者，而自己則在798藝術區工作。2013年3月15日，勞拉和凱曼還有其他一群朋友一起去了北京工體附近的Mix酒吧，「在那裡喝了幾杯酒後，他親了我好幾次」。隨後，她和凱曼一起回到了自己居住的公寓，並在床上「親熱了起來」。

「一直到這時，對這整件事，我只是感到有點滑稽和意外」，勞拉描述說，但事情卻在隨後發生了變化。「幾分鐘后，我改變了主意，我不想再這樣繼續下去了。我下了床，並告訴他，我希望可以停止下來。」

「我記得很清楚，我當時站在離床幾英尺的地方，很確定地表明了不想再繼續進展下去了的意思……我記得我清楚地說了 『不』和『我不希望這麼做』。但凱曼沒有離開，甚至動也沒動一下，他似乎不相信我的話。我們就這樣拉鋸了一會兒，然後他開始抱怨牢騷。」勞拉稱，凱曼讓她感到很大壓力，並且十分尷尬。

勞拉在爆料中寫道，自己曾忍不住想要大聲叫喊或打電話求救，但凱曼是一個又高大又善於爭辯的人，「我很不安，我最終還是選擇了最容易、最不具對抗性的方式，那就是把男性的滿足凌駕於我自己的意願之上，回到了床上……我們發生了性關係，我在整個過程中都感到非常噁心。事後他迅速離開了。」「我被一個機會主義的朋友在性上施壓……我的話語沒有起到任何效果，喬納森沒有尊重我的意願和空間。」

勞拉在長推文中還貼出了兩人接下來就此事交流的郵件截圖，並稱後來自己已經無法和凱曼舒服地相處，「我感覺這恐怕永遠也不能被解決」。2017年10月，她再次想起了這件事情，儘管這讓她感到害怕和難為情，但她依然決定寫出來，「為反對不當性行為的抗議貢獻自己的聲音」。

看到勞拉的爆料后，環環曾多次聯繫勞拉本人，但都沒有收到回應。環環也聯繫了依然還在北京的喬納森·凱曼，向他詢問勞拉的說法與提供的細節是否屬實，並提出採訪請求。

凱曼沒有接受環環的採訪請求，只在郵件中回復了一句話：自己在推特上的聲明就是「目前所有要說的話」。11日下午，這名《洛杉磯時報》駐華記者在推特上稱，自己「非常非常抱歉」，他並沒有任何強迫勞拉發生「不願意或不舒服的性接觸」的意願。

凱曼還在推特上表示，他認為兩人已就這個問題進行了「同齡人和朋友之間」的對話。「很明顯我沒能理解你的感受。我很抱歉給你帶來了痛苦，這從來不是我所希望的。也許在這兒談我能為你提供什麼解決問題的方法是一種錯誤的想法，但如果你願意聊聊——無論是直接地還是通過第三方——請讓我知道」。

而北京駐華外國記者協會則對環環的相關問詢回應稱，凱曼已於11日當天向該協會的管理層提交了不再擔任主席職務的辭呈，該申請立即生效。而記者也在北京駐華外國記者協會的官網上看到，該協會主席一職已改由一名法新社記者擔任，凱曼現任財務主管一職。

截至目前為止，《洛杉磯時報》總部尚未回應環環的電郵問詢。

執筆：白雲怡