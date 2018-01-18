為了因應國立高中改隸桃園市以及十二年國教新課綱政策，桃園市教育局持續推動亮點躍升計畫、頂尖高中計畫，教育局長高安邦發出豪語，「以麻省理工學院為目標，為桃園培育未來學生為理念」。（李明朝報導）



有關桃園市市立高中亮點躍升計畫，教育局局長高安邦表示，除了原有的市高之外，再納入龍潭高中、楊梅高中、中壢高商及中壢家商等學校，提供獎學金以促進學生就近入學並挹注教育經費，協助學校發展課程特色及提升各校競爭力，並在「深化外語學習方案」中加強與國外學校的國際交流。其中擇定龍潭高中設置桃市技藝教育資源中心，以促進技藝教育之落實。



至於桃園市頂尖高中計畫，高安邦表示，針對桃園區及中壢區之武陵高中、桃園高中、陽明高中及內壢高中等4校訂定，包含「學生自主學習方案、全校性特色課程方案、教師創新教學方案及產學合作方案」，規劃與國內頂尖大學形成更緊密的策略聯盟合作關係，辦理相關學習社團營隊活動，協助學生未來升學各頂尖大學。其中武陵高中將設置奧林匹亞中心，並向下延伸至國中端以吸引優秀的學生就讀，形成桃市國小、國中至高中三級學校的科技教育。另因應虎頭山青創基地的建置鄰近桃園高中，教育局預計打造桃園高中為桃市創客(Maker)教學中心。



高安邦也提到針對桃市優秀學生將甄選並補助參加暑期國外頂尖大學如史丹佛大學辦理的創造力訓練營遊學計畫，以激勵桃市高中職課程與教學之研發、提升教師專業發展效能、深化學生多元學習及適性發展，提供學生更優質的教育品質。另輔導私立高中職發展相關計畫及獎補助亦會併同考量，以期充實教育資源，並協助學校校務發展。



