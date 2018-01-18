兒虐致死案件增 5成未滿3歲健康醫療網 (2018-01-18 08:45)
(健康醫療網／記者郭庚儒報導)
根據衛福部保護服務司兒童少年保護統計資料顯示，兒童及青少年疑似不當對待案件通報數量逐年攀升，受理案件人數達到4萬件，而兒童不當對待致死案件，近5成是未滿3歲的嬰幼兒，顯示完備兒少保護網絡為當務之急。
守護受虐兒健康 台大兒保中心獲捐助
台大兒保中心邁入第4年，除了獲得台北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會捐助，今年更連結國際扶輪社3521地區第一分區資源，總共獲得約360萬元，讓推廣兒少保護醫療服務更是如魚得水。
台大兒童醫院院長吳美環表示，承接衛福部「醫療機構建立兒少保護醫療服務模式計畫」，早於2015年12月正式結束，但該院有感於受虐兒童健之重要性，仍決心持續守護受虐兒童健康的理念。
兒童身體虐待提示卡 確實辨識受虐兒
台北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會長期關注弱勢兒童、少年與家庭的社會議題，自2016年起，連續3年，捐助2名專業人員人事費用，包含一名個案管理師及一名臨床心理師，合計328萬元；國際扶輪社3521地區第一分區同樣積極參與公益服務，今年捐助39萬元。
吳美環院長說明，2016年推動「兒童身體虐待提示卡」的教育訓練，輔助醫護人員第一時間，更加確實辨識疑似受虐的兒童，減少浮濫通報、加強精準通報，同時展開與法官學院合作，幫助法官、檢察官瞭解兒少保護醫療的複雜性，促成醫療與司法間的交流。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=36506
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