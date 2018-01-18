桃園市今年春聯有二款分別是「春福滿人間」及「幸福天光」為主題，將由區公所配送到鄰里家戶，並且在市政府一樓服務台提供市民朋友索取。（李明朝報導）



新年到，家家戶戶都會貼春聯，增加過年的喜氣，書法家黃伯思表示，以前家戶喜歡手寫的春聯，主要是能感受到手寫的溫度，桃園市府將位在青埔的「橫山書法藝術館」未來成為書法教育館，相信有助於推廣書法的風氣及藝術。



桃園市龜山區壽山高中來自丹麥交換生石柏勝也參與寫春聯，他說學書法已經三個月，感覺書法確實很難，但是他很開心能學到書法，也很高興來參加寫春聯的活動。



鄭文燦市長表示，今年新年春聯有2款，一款是由桃園在地國寶級99歲書法大師黃群英題字創作的「春福滿人間」，另一款是由青壯派書法家黃伯思老師題字創作的「幸福天光」；「春福滿人間」由他和桃園市議會議長邱奕勝共同署名，「幸福天光」由他單獨署名。



