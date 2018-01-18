精緻的金色包裝好吸睛！M.A.CＸPadmaLakshmi超強聯名看起來好高級妞新聞 (2018-01-18 09:00)
2018才開始沒多久，彩妝品牌M.A.C又瘋狂推出各式各樣的聯名，如果你還不認識印度超模Padma Lakshmi沒關係！但你不能不忽略印度女神Padma Lakshmi和M.A.C超美的金色聯名系列彩妝品！
M.A.CXPADMA
source:maccosmetics
印度超模Padma Lakshmi集結了智慧與美貌，已是47歲的辣媽，同時還身兼演員、美食作家、頂尖料理師。2018年與彩妝品M.A.C推出一系列金色奢華聯名彩妝，不僅是造型華麗，彩妝品的顏色也超美！
M·A·C Cosmetics（@maccosmetics）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 11 日 8:03 上午 張貼
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M·A·C Cosmetics（@maccosmetics）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 11 日 7:04 上午 張貼
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M.A.C 2018 Padma Lakshmi 系列包括了四色眼影（2色）、經典唇膏6色、誘光唇彩、雙色腮紅和刷具，充滿神秘鍍金的奢華設計美得讓人想收藏。
source:maccosmetics
M.A.CＸPadmaLakshmi四色眼影盤色彩充滿印度神秘色彩，珠光天藍色和珠光古銅紫真的很獨特同時也是充滿春夏氛圍！
source:maccosmetics
M.A.CＸPadmaLakshmi双色腮红，共有兩個顏色，啞光暖裸色調極偏粉橘色調，十分歐美！
M.A.CＸPadmaLakshmi將M.A.C經典黑色子彈口紅也被染上奢華的印度異
國風情鍍金包裝。（顏色也都意外的很美！）
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