【環球網報導 記者 嚴翔】俄新社1月17日報導稱，土耳其副總理博茲達日前接受媒體採訪時稱，土耳其目前正在和俄羅斯、美國就在敘利亞西北部阿勒頗省阿夫林地區展開行動，打擊庫爾德武裝「人民保護部隊」(YPG)的可能性進行磋商。

博茲達稱，土耳其使用包括總統、相關部長在內的所有外交渠道，多次與包括俄羅斯和美國在內的有關各國討論該問題。土耳其明確表示了自己的立場，「人民保護部隊」、「伊斯蘭國」是恐怖組織，「但美國試圖利用一些恐怖分子對付其它恐怖分子，這是個大錯誤。我們現在看到，美國向『人民保護部隊』提供了上千輛載有武器的卡車，其中甚至包括『伊斯蘭國』沒有的防空武器」。

報導稱，博茲達指責美國在向「人民保護部隊」供應武器的問題上迷惑土耳其，「我們知道他們供應的武器數量和種類。我們有確切的數字。也就是說，我們的談判是一套，實際情況是另一套。我們呼籲美國立即收回供應給恐怖分子的武器」。

1月13日，土耳其武裝部隊對阿夫林地區的數個庫爾德武裝目標進行炮擊，其打擊對象為庫爾德民主聯盟黨和庫爾德工人黨目標。同一天，土耳其總統埃爾多安在土東部埃拉澤省的一場集會上表示，如果盤踞在阿夫林地區的庫爾德武裝不立即投降，土軍會將其擊潰。埃爾多安還稱，即使美國繼續支持敘境內庫爾德武裝，土耳其也會單獨開展軍事行動以保護自身安全。