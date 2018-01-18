耀眼流星劃過美加上空 黑夜瞬間變「白晝」北京新浪網 (2018-01-18 08:50)
中新網1月18日電 據外媒報導，美國地質勘探局表示，一顆耀眼的流星16日劃過美國中西部與加拿大部分地區的天空，併發生劇烈爆炸。
據報導，美國地質勘探局稱，美國俄亥俄州、密歇根州和加拿大安大略省都有人在16日晚8點左右看見流星劃過天空，東密歇根的聖克萊海岸以東約7公里記錄到規模2.0級地震。
圖為車載記錄儀拍攝到的流星劃過天空的景象。
美國國家氣象局證實，這一現象並非氣象活動，較為可能是出現流星。
許多目擊流星的網友紛紛在社交網站上分享了照片。有車載記錄儀拍攝到影像顯示，流星劃過天空時發出的強烈白光將天空照亮，讓黑夜猶如白晝一般。
社交網站用戶威爾森(Jennifer Wilson)發文說：「我不敢相信有流星出現！我們的房子因此劇烈搖晃，還弄出一個很大的聲響！我們以為有人撞到屋子。」
責任編輯：張艾京
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