中新網1月18日電 據外媒報導，美國地質勘探局表示，一顆耀眼的流星16日劃過美國中西部與加拿大部分地區的天空，併發生劇烈爆炸。

據報導，美國地質勘探局稱，美國俄亥俄州、密歇根州和加拿大安大略省都有人在16日晚8點左右看見流星劃過天空，東密歇根的聖克萊海岸以東約7公里記錄到規模2.0級地震。

圖為車載記錄儀拍攝到的流星劃過天空的景象。

美國國家氣象局證實，這一現象並非氣象活動，較為可能是出現流星。

許多目擊流星的網友紛紛在社交網站上分享了照片。有車載記錄儀拍攝到影像顯示，流星劃過天空時發出的強烈白光將天空照亮，讓黑夜猶如白晝一般。

社交網站用戶威爾森(Jennifer Wilson)發文說：「我不敢相信有流星出現！我們的房子因此劇烈搖晃，還弄出一個很大的聲響！我們以為有人撞到屋子。」