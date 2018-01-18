記者邱世明／台北報導

再過不到一個月就要過年了，很多企業陸續舉辦尾牙犒賞員工，但社會上有很多獨居長輩或是單親家庭，想求一頓溫飽都很困難，由社福團體發起的寒士尾牙活動今年募款只有5成，慈善天后詹雅雯化身志工，和創世基金會的院友家屬一起做刈包，希望能號召民眾響應，還捐出演唱會門票，邀請弱勢朋友一起來聽歌。

慈善天后詹雅雯一首「北極星」唱出弱勢朋友無奈心情，溫暖的歌聲常鼓勵身處逆境的聽眾，自己即將在過年期間舉辦演唱會，特別捐出剩餘門票，邀弱勢團體及家屬一起來聽歌。

希望用歌聲撫慰人心，詹雅雯還不忘投身公益，去年擔任志工幫植物人泡澡，這回來到創世基金會大展廚藝，邀植物人家屬及單親媽媽一起做刈包，也要為年前的寒士尾牙活動募款。

已經舉辦第28屆的寒士尾牙活動，今年預計邀請4萬名街友、獨居長輩和單親媽媽等社會弱勢，但目前募款只有5成，富邦集團率先響應，號召員工認1千桌，希望藉此拋磚引玉，邀更多善心的民間單位一起加入，讓這些弱勢朋友也能過年圍爐，感受社會溫暖。