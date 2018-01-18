蘆洲新增3座主題公廁 亮眼兼具環保友善台灣好新聞報 (2018-01-18 08:50)
記者羅綸宏／新北報導
新北市蘆洲區公所，最近又成功改造仁愛、長安、永康3座公園公廁，並以阿勃勒、水果、音樂等在地特色為主題，不但成為公園的新地標，也讓民眾有全新的如廁感受。
無障礙的如廁環境，讓蘆洲區水湳里長吳松標相當滿意。蘆洲區公所最近又完成三座主題公廁，像煥然一新的仁愛公園公廁，外牆以盛開的阿勃勒為主題，內牆則是彩繪仁愛公園的各類水果，充分突顯公園的地景意象。
除了外表吸睛外，仁愛公園公廁也改造無障礙與親子友善空間，在大馬桶旁增設兒童專用馬桶，並增設兒童專用洗手台及按壓式省水龍頭，不但大幅提升如廁的舒適度，也兼具環保概念。
而長安公園及永康公園的公廁，則是以音符為主題，透過噴漆的音符意象，一眼望去，就像一座音樂沙龍，充滿藝術風情。蘆洲區目前已有12座公園公廁完成改造，不但替友善城鄉環境加分，也帶給民眾全新的如廁感受。
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